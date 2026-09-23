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Zaskakująca decyzja w Amsterdamie. Holandia wraca na Eurowizję

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (19:00)

Holandia oficjalnie potwierdziła swój powrót do Konkursu Piosenki Eurowizji w 2027 roku po rocznej przerwie. Zmienia się jednak organizator udziału kraju – za przygotowania odpowiadać będzie teraz NPO, a nie jak dotąd AVROTROS. Decyzja ta zapadła po licznych kontrowersjach i rozmowach z Europejską Unią Nadawców.

Zaskakująca decyzja w Amsterdamie. Holandia wraca na Eurowizję
Eurowizja 2026 (fot. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Froehlich) /East News
  • Holandia potwierdziła powrót do Konkursu Piosenki Eurowizji w 2027 roku.
  • Za przygotowania będzie odpowiadać NPO – Holenderska Organizacja Nadawców Publicznych.
  • Dlaczego Holandia zecydoewała się na powrót do konkursu?
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W środę holenderska organizacja koordynująca media publiczne, NPO, ogłosiła, że Holandia powróci do udziału w Eurowizji w 2027 roku. Przypomnijmy, że kraj ten nie wziął udziału w konkursie w 2026 roku, co było efektem decyzji dotychczasowego nadawcy AVROTROS. Powodem wycofania była obecność Izraela w konkursie, sytuacja humanitarna w Strefie Gazy oraz kontrowersje dotyczące wolności prasy.

Nowy organizator, nowe zasady

W 2027 roku za udział Holandii w Eurowizji odpowiadać będzie już nie AVROTROS, lecz bezpośrednio NPO – Holenderska Organizacja Nadawców Publicznych. NPO powoła specjalny zespół, który zajmie się wyborem reprezentanta oraz przygotowaniem go do występu na eurowizyjnej scenie. 

Transmisje półfinałów i finału, a także komentarz, przygotuje NOS – publiczny nadawca specjalizujący się w wiadomościach i relacjach z najważniejszych wydarzeń.

Powrót do integracyjnych wartości Eurowizji

Decyzja o powrocie Holandii do konkursu została podjęta po rozmowach NPO z Europejską Unią Nadawców (EBU). Obie strony podkreśliły, że Eurowizja powinna ponownie kłaść większy nacisk na swój integracyjny charakter, łącząc różne kultury i narody. 

Szefowa NPO Jet de Ranitz przyznała, że udział w Eurowizji wciąż budzi w Holandii mieszane uczucia, ale media publiczne chcą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości tego wydarzenia.

Konkurs Piosenki Eurowizji w 2027 roku odbędzie się 11, 13 i 15 maja w bułgarskim Burgas. Nazwisko reprezentanta Holandii zostanie ogłoszone w późniejszym terminie. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Holandia Eurowizja
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