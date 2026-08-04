„Zarabiają za dużo”. Donald Trump uderza w gigantów naftowych

„Nie ma większego zwolennika wolnej przedsiębiorczości”
Donald Trump odniósł się do sytuacji podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Stwierdził, że firmy naftowe powinny przekazać część swoich zysków społeczeństwu poprzez niższe ceny detaliczne. Czerpią zbyt duże zyski z powodu niedoboru. Nie podoba mi się to - powiedział.
Zaznaczył przy tym, że jego krytyka nie oznacza odejścia od poparcia dla wolnego rynku. Jestem gorącym zwolennikiem wolnej przedsiębiorczości, nie ma większego zwolennika ode mnie - dodał.
Amerykański przywódca wskazał konkretnie na Chevron i ExxonMobil. Według niego jedna z firm zwiększyła zysk dwunastokrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem.
Rekordowe wyniki ExxonMobil i Chevron
Zysk ExxonMobil w drugim kwartale wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku i osiągnął 14,5 mld dolarów. To najwyższy poziom od 2022 roku. Chevron odnotował natomiast najwyższy kwartalny zysk w swojej historii - 12,1 mld dolarów. W drugim kwartale 2025 roku wynik tej firmy wyniósł 2,5 mld dolarów.
Agencja Reutera zwróciła uwagę, że Trump wielokrotnie wywierał publiczną presję na amerykańskie przedsiębiorstwa, krytykując je w mediach społecznościowych lub podczas wystąpień. Jednocześnie agencja oceniła jego najnowsze słowa jako znaczące odejście od dotychczas bliskich relacji prezydenta z sektorem naftowym.
Ponad 4 dolary za galon benzyny
Według danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego, średnia cena galona paliwa - czyli około 3,79 litra - wyniosła w poniedziałek w USA 4,09 dolara. Pod koniec lutego, przed rozpoczęciem wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, średnia cena benzyny w USA była niższa niż 3 dolary za galon.
Wysokie ceny paliw są problemem politycznym dla republikanów przed jesiennymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Trump zapewnia, że ceny ropy naftowej spadną po zakończeniu wojny z Iranem.