„Zarabiają za dużo”. Donald Trump uderza w gigantów naftowych

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Donald Trump wezwał największe amerykańskie koncerny paliwowe do obniżenia cen na stacjach. Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że ExxonMobil i Chevron korzystają na niedoborach oraz osiągają zbyt wysokie zyski, podczas gdy kierowcy płacą coraz więcej za benzynę.

„Nie ma większego zwolennika wolnej przedsiębiorczości”

Donald Trump odniósł się do sytuacji podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Stwierdził, że firmy naftowe powinny przekazać część swoich zysków społeczeństwu poprzez niższe ceny detaliczne. Czerpią zbyt duże zyski z powodu niedoboru. Nie podoba mi się to - powiedział.

Zaznaczył przy tym, że jego krytyka nie oznacza odejścia od poparcia dla wolnego rynku. Jestem gorącym zwolennikiem wolnej przedsiębiorczości, nie ma większego zwolennika ode mnie - dodał.

Amerykański przywódca wskazał konkretnie na Chevron i ExxonMobil. Według niego jedna z firm zwiększyła zysk dwunastokrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem.

Rekordowe wyniki ExxonMobil i Chevron

Zysk ExxonMobil w drugim kwartale wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku i osiągnął 14,5 mld dolarów. To najwyższy poziom od 2022 roku. Chevron odnotował natomiast najwyższy kwartalny zysk w swojej historii - 12,1 mld dolarów. W drugim kwartale 2025 roku wynik tej firmy wyniósł 2,5 mld dolarów.

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że Trump wielokrotnie wywierał publiczną presję na amerykańskie przedsiębiorstwa, krytykując je w mediach społecznościowych lub podczas wystąpień. Jednocześnie agencja oceniła jego najnowsze słowa jako znaczące odejście od dotychczas bliskich relacji prezydenta z sektorem naftowym.

Ponad 4 dolary za galon benzyny

Według danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego, średnia cena galona paliwa - czyli około 3,79 litra - wyniosła w poniedziałek w USA 4,09 dolara. Pod koniec lutego, przed rozpoczęciem wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, średnia cena benzyny w USA była niższa niż 3 dolary za galon.

Wysokie ceny paliw są problemem politycznym dla republikanów przed jesiennymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Trump zapewnia, że ceny ropy naftowej spadną po zakończeniu wojny z Iranem.