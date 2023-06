Zamieszki wybuchły po tym, gdy policjant w Nanterre zastrzelił 17-latka pochodzenia północnoafrykańskiego. Chłopak dwukrotnie odmówił poddania się kontroli. Mimo ostrzeżeń ze strony policji nie zatrzymał samochodu i próbował przejechać mundurowego.

Funkcjonariusz, który pociągnął za spust, został oskarżony o usiłowanie zabójstwa i przebywa w więzieniu. Jego adwokat Laurent-Franck Lienard poinformował, że jego klient "nie chciał zabić" 17-latka i prosił rodzinę o "przebaczenie".

Kontrowersyjne słowa policyjnych związkowców

Dwóch policjantów po służbie zostało poważnie pobitych w nocy z czwartku na piątek po tym, gdy zostali rozpoznani przez grupę młodych uczestników zamieszek w Marsylii. Na budynkach wielu komisariatów pojawiły się groźby pod adresem pracujących w nich funkcjonariuszy.

Związki zawodowe francuskiej policji - Alliance oraz Unsa - wezwały do zdecydowanej postawy "w obliczu dzikich hord" na przedmieściach francuskich miast. Policja znajduje się "w stanie wojny" - napisano w komunikacie.

Kilku przywódców lewicy, w tym Jean-Luc Melenchon i Marine Tondelier, skrytykowało oświadczenie policyjnych związków zawodowych. Ich zdaniem jest "groźbą buntu" i "wezwaniem do wojny domowej" w kraju.

Aubervilliers. Policyjni technicy przy spalonym w czasie zamieszek autobusie / YOAN VALAT / PAP

Jedna trzecia aresztowanych w czasie zamieszek to ludzie młodzi lub bardzo młodzi. Platformy społecznościowe służą do nawoływania do przemocy - powiedział prezydent Emmanuel Macron podczas międzyresortowego posiedzenia kryzysowego ws. zamieszek.



Przed spotkaniem media oraz część polityków spekulowała na temat wprowadzenia stanu wyjątkowego na przedmieściach francuskich miast. Prezydent nie ogłosił jednak wprowadzenia takiego środka.



Platformy i sieci odgrywają bardzo ważną rolę w gromadzeniu się na akcje podpalania - powiedział Macron, wymieniając w tym kontekście TikTok i Snapchat. Zostaną złożone wnioski o ujawnienie tożsamości tych, którzy używają sieci społecznościowych do nawoływania do zamieszek - zapowiedział.

Według danych podanych przez Macrona, podczas zamieszek ucierpiały 492 budynki i spłonęło około 2000 pojazdów. Protestujący wywołali 3880 pożarów na drogach publicznych.



Francuskie media opublikowały w piątek profile uczestników zamieszek. Są to głównie osoby w wieku 14-18 lat, choć zdarzają się również 12-latkowie.