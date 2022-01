Liczne oddziały żołnierzy, wspieranych przez kilkanaście transporterów opancerzonych, pojawiły się rano na centralnym placu w Ałmatach, gdzie tysiące ludzi protestują przeciwko polityce rządu - informuje agencja Reutera powołując się na świadków.

Policjanci patrolujący ulice podczas zamieszek / EPA/STR / PAP

Jak informuje agencja Reutera, do największego miasta w Kazachstanie zjechało wojsko. Oddziały żołnierzy, wspierane transporterami opancerzymy, pojawiły się na centralnym placu miasta.

Słychać odgłosy wymiany ognia między żołnierzami i niezidentyfikowanymi uzbrojonymi osobami - relacjonują świadkowie.



Według agencji TASS, powołującej się na miejscowe źródła, wojsko rozpoczęło operację "oczyszczania miasta z elementów wzniecających niepokoje".

Policja podaje, że wyeliminowała dziesiątki protestujących. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o zatrzymania, czy zabitych.

Protesty w całym Kazachstanie. Wprowadzono stan wyjątkowy

W wielu miastach Kazachstanu trwają masowe protesty, których bezpośrednią przyczyną była podwyżka cen gazu LPG. Podpalono kilka budynków rządowych, w tym ratusz w Ałmaty i jedną z rezydencji prezydenta w mieście.

Według policji "radykałowie i ekstremiści" ranili w starciach ponad 500 cywilów i zniszczyli 120 pojazdów. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew przekazał z kolei, że na skutek zamieszek w kraju 8 policjantów i żołnierzy zginęło, a 317 odniosło obrażenia.

W Ałmaty demonstranci przejęli też budynek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego (KNB) - informowała agencja TASS w środę wieczorem.

W czwartek czasu miejscowego (w środę czasu polskiego) dowództwo Ałmaty przekazało, że kazachskie organy ochrony prawa przystąpiły do antyterrorystycznej operacji specjalnej w tym mieście. Celem operacji - jak podano - jest przywrócenie porządku w mieście. Ludność wezwano do spokoju i współpracowania z organami ochrony prawa w przywracaniu "konstytucyjnego porządku" i bezpieczeństwa publicznego.



W mediach społecznościowych pojawiły się filmy pokazujące jednak, jak policjanci odmawiają walki z protestującymi i przyłączają się do nich.