Zamieszki w Dortmundzie z powodu promocji na kebab

RMF24

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Setki osób zgromadziły się przed punktem sprzedającym döner kebaby w Dortmundzie w Niemczech, gdzie w ramach promocji można było kupić danie za jedno euro. Tłum zaatakował policjantów butelkami, kamieniami i materiałami pirotechnicznymi. Do akcji skierowano około 100 funkcjonariuszy oraz policyjny śmigłowiec.

Promocję zorganizowano z okazji otwarcia lokalu. Właściciel twierdził, że na miejscu pojawiło się około tysiąca klientów. Policja oszacowała liczbę uczestników na około 300 osób.

Interwencja służb była konieczna, gdy zatrudnieni przez właściciela ochroniarze przestali panować nad sytuacją.

Według informacji „The Guardian”, uczestnicy zajścia rzucali w funkcjonariuszy butelkami, kamieniami i petardami. Policja wezwała posiłki, a w działaniach wykorzystano także śmigłowiec.

Kilka osób zostało zatrzymanych. Mogą usłyszeć zarzuty zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia oraz znieważenia funkcjonariuszy.

Kebaby wyraźnie podrożały

Döner kebab należy do najpopularniejszych dań typu fast food w Niemczech. Roczne obroty tego rynku szacowane są na 2,5–3 mld euro.

W ostatnich latach ceny kebabów w Niemczech wzrosły m.in. z powodu inflacji i rosnących kosztów energii. Poza akcjami promocyjnymi za porcję trzeba obecnie zapłacić co najmniej 6–7 euro.