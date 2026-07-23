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Zamieszki w Albanii. Inwestycja zięcia Trumpa rozwścieczyła ludzi

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 lipca (17:09)

Posłowie i policjanci zostali obrzuceni jajkami i butelkami przez uczestników demonstracji w Tiranie, sprzeciwiających się planom budowy przez Jareda Kushnera, zięcia Donalda Trumpa, luksusowego kompleksu wypoczynkowego na wybrzeżu. Albańska policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, by rozpędzić protestujących.

Zamieszki w Albanii. Inwestycja zięcia Trumpa rozwścieczyła ludzi
Protest w Tiranie. Fot. MALTON DIBRA /PAP/EPA
  • W Tiranie doszło do gwałtownych starć z policją pod parlamentem, wywołanych planami budowy kurortu przez zięcia Donalda Trumpa.
  • Protestujący, nazywający swój ruch „rewolucją flamingów”, sprzeciwiają się inwestycji w chronionych obszarach przybrzeżnych.
  • Dowiedz się, dlaczego demonstranci żądają dymisji premiera Albanii Ediego Ramy.
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Protestujący gromadzili się w czwartek od rana przed parlamentem w Tiranie. Po zakończeniu sesji plenarnej posłowie rządzącej Socjalistycznej Partii Albanii premiera Ediego Ramy zostali obrzuceni butelkami i jajkami - relacjonuje telewizja Klan.

Protestujący skandowali m.in.: „Przestępczy parlament”, „Nie reprezentujecie nas” czy „Sprzedajna opozycja”. „Dziękujemy Trumpowi za to, że nas zjednoczył” - krzyczeli.

Policjanci w odpowiedzi użyli siły przeciwko setkom protestujących zgromadzonych wokół budynku parlamentu. Łącznie 17 osób, demonstrantów i policjantów, zostało rannych w starciach i trafiło do szpitali - podała albańska telewizja.

 

Protesty w Albanii trwają od tygodni

Demonstranci od tygodni gromadzą się regularnie w centrum stolicy kraju Tiranie, by protestować przeciwko domniemanej korupcji rządu przy różnych projektach inwestycyjnych na albańskim wybrzeżu oraz w pobliżu obszarów chronionych.

Pierwotną przyczyną protestów był planowany projekt budowy kurortu przez firmę związaną z zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem. Projekt obejmuje budowę hoteli na bezludnej wyspie Sazan oraz w chronionym obszarze przybrzeżnym Vjosa-Narta, mokradłach w południowej gminie Zvernec, na których żyją flamingi, foki i żółwie morskie. Protestujący nazywają swój ruch „rewolucją flamingów”.

Demonstracje szybko przerodziły się w szerszy antyrządowy ruch, którego uczestnicy domagają się dymisji premiera Ramy i jego gabinetu. 

Projekt Kushnera oraz inne inwestycje cieszą się zdecydowanym poparciem Ramy, który twierdzi, że protesty są sztucznie wykreowane i podsycane przez jego przeciwników politycznych.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Albania

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