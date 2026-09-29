Zamieszki na Zachodnim Brzegu. Ponad 100 osadników zaatakowało palestyńską wieś

RMF24

Wtorkowy poranek na okupowanym Zachodnim Brzegu upłynął pod znakiem przemocy. Ponad 100 żydowskich osadników zaatakowało palestyńską wieś Dżalud, podpalając domy i samochody oraz rzucając kamieniami. Atak miał powstrzymać powrót wysiedlonej rodziny, nakazany przez izraelski Sąd Najwyższy. W starciach rannych zostało trzech izraelskich funkcjonariuszy, a wydarzenia spotkały się z potępieniem władz Izraela.

We wtorek rano izraelskie siły bezpieczeństwa miały wykonać orzeczenie Sądu Najwyższego, które nakazywało zapewnić bezpieczny powrót palestyńskiej rodzinie Tubasi do domu w Dżaludzie. Rodzina została zmuszona do opuszczenia swojego domu w lipcu, po serii ataków i nękania ze strony osadników. Jednak zanim służby zdążyły przystąpić do realizacji wyroku, do wsi przybyło ponad 100 żydowskich osadników, zorganizowanych za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Pierwszy taki przypadek. Za aktywizm Izrael zamknął przed nimi drzwi Izraelskie władze dwojgu Żydom zablokowały osiedlenie się w kraju z powodu działalności na rzecz Palestyńczyków. Jak przekazał dziennik „Haarec”, obywatel Wielkiej Brytanii i obywatelka USA mieli wcześniej angażować się w ochronę Palestyńczyków…

Przemoc i chaos w Dżaludzie

Osadnicy zablokowali drogi, podpalali opony i rzucali kamieniami w stronę izraelskich funkcjonariuszy oraz Palestyńczyków. Przełamali kordon wojska i policji granicznej, wdarli się do domu rodziny Tubasi, a następnie podpalili budynek oraz inne domy i samochody.

W wyniku zamieszek rannych zostało trzech izraelskich funkcjonariuszy. Ostatecznie służby ewakuowały palestyńską rodzinę pojazdem opancerzonym, a w związku z zajściami zatrzymano trzech młodych Izraelczyków w wieku od 15 do 18 lat.

Potępienie ze strony władz

Zamieszki w Dżaludzie spotkały się z szerokim potępieniem izraelskich władz. Premier Benjamin Netanjahu określił sprawców jako „margines” społeczności osadników, a prezydent Icchak Hercog nazwał ich działania „hańbą”. Swoje oburzenie wyrazili również szef MSZ Gideon Saar oraz politycy opozycji. Tak zdecydowane reakcje są rzadkością. Przemoc osadników wobec Palestyńczyków zazwyczaj nie wywołuje aż tak stanowczych potępień.

Fala przemocy na Zachodnim Brzegu

Według danych Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), od początku 2026 roku odnotowano już ponad 1600 ataków osadników w 275 palestyńskich miejscowościach na Zachodnim Brzegu. Przemoc ta ma na celu zmuszenie Palestyńczyków do opuszczania swoich domów i ziem, często poprzez niszczenie mienia, upraw czy stad, a także ograniczanie dostępu do wody i pastwisk.

Oficjalne dane izraelskie mówią o 660 przestępstwach na tle nacjonalistycznym popełnionych przez Żydów w pierwszej połowie roku, a palestyńskie ministerstwo zdrowia informuje o 21 ofiarach śmiertelnych wśród Palestyńczyków.

Kolejne ataki w regionie

Do podobnych incydentów doszło również w innych miejscowościach na Zachodnim Brzegu. W Mughajjir osadnicy podpalili samochody i obrzucili palestyński dom koktajlem Mołotowa, a w Karjut pobili starszą Palestynkę.