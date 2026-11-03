Zamiast odpoczynku - ucieczka przed żywiołem. Pogodowy armagedon na Rodos

RMF24

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Katastrofalne w skutkach załamanie pogody na jednej z najpopularniejszych wysp Grecji. Rodos zmaga się z potężnymi ulewami oraz powodziami błyskawicznymi, które paraliżują życie mieszkańców i turystów. Ulice zamieniły się w rwące potoki, a budynki i samochody nie miały szans w starciu z podniesioną wodą.

Zniszczenia wystąpiły m.in. w miejscowości Archangelos znajdującej się na wschodnim wybrzeżu. Żywioł porwał co najmniej 60 samochodów, uszkodził dziesiątki mieszkań i firm. Ucierpiały także inne miejscowości, takie jak Afantou i Lindos.

Służby ratunkowe mają ręce pełne pracy: wypompowują wodę, usuwają gruz i starają się jak najszybciej przywrócić przejezdność dróg.

Alerty pogodowe obowiązują na całej wyspie, a władze – dla bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli – podjęły decyzję o zamknięciu szkół.

W mediach społecznościowych pojawiły się filmy i zdjęcia dokumentujące pogodowy armagedon na Rodos. Widać na nich porywane przez wodę samochody, pływające kontenery na śmieci i ludzi obserwujących tę grozę z bezpiecznego dystansu.

Ulewy nawiedziły też wyspę Kalymnos - tam z górskiego zbocza osunął się ogromny głaz, uderzając w przydomowy garaż. Na szczęście dzięki temu nie zsunął się dalej w kierunku domów mieszkalnych.

Pogoda dała się we znaki również w środkowej części kraju. W miejscowości Volos intensywne opady doprowadziły do uszkodzenia sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz miejskiego oświetlenia. Ulice są wciąż zalane, a mieszkańcy liczą straty.

Meteorolodzy uspokajają, że wtorek ma być ostatnim dniem intensywnych opadów i burz. Alerty cały czas obowiązują, ale od środy pogoda ma się poprawiać.