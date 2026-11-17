Członkowie grupy, działając na polecenie Mawaneha, prowadzili intensywne przygotowania logistyczne do przeprowadzenia aktu terrorystycznego lub zabójstwa osoby przebywającej w Grecji.
Operacja została przeprowadzona przy ścisłej współpracy z greckimi służbami wywiadowczymi, co pozwoliło na szybkie i skuteczne zatrzymanie podejrzanych.
Aleksandar Janew z macedońskiego ministerstwa spraw wewnętrznych przekazał mediom, że w ramach akcji tymczasowo aresztowano cztery osoby, a wobec piątej zastosowano areszt domowy. Służby nadal poszukują szóstego podejrzanego, który może przebywać na wolności.
Dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Bojan Christowski podkreślił podczas konferencji prasowej w Skopje, że członkowie rozbitej siatki działali w strukturach przestępczych funkcjonujących na terenie Macedonii Północnej. Cała operacja miała na celu nie tylko zapobieżenie konkretnemu zamachowi, ale również rozbicie szeroko zakrojonej działalności przestępczej powiązanej z zagranicznymi służbami.
Władze nie ujawniają szczegółów dotyczących tożsamości osoby, która miała być celem zamachu, ani motywów działania sprawców.