RMF24

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Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Macedonii Północnej poinformowała o udaremnieniu poważnego zamachu, do którego miało dojść na terenie Grecji. Według oficjalnego komunikatu, służby rozbiły rozległą siatkę współpracowników działających na rzecz irańskiego obywatela Edrisa Jahangiriego Mawaneha, który ma być współpracownikiem irańskich służb bezpieczeństwa i wywiadu.

Członkowie grupy, działając na polecenie Mawaneha, prowadzili intensywne przygotowania logistyczne do przeprowadzenia aktu terrorystycznego lub zabójstwa osoby przebywającej w Grecji.

Operacja została przeprowadzona przy ścisłej współpracy z greckimi służbami wywiadowczymi, co pozwoliło na szybkie i skuteczne zatrzymanie podejrzanych.

Aleksandar Janew z macedońskiego ministerstwa spraw wewnętrznych przekazał mediom, że w ramach akcji tymczasowo aresztowano cztery osoby, a wobec piątej zastosowano areszt domowy. Służby nadal poszukują szóstego podejrzanego, który może przebywać na wolności.

Dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Bojan Christowski podkreślił podczas konferencji prasowej w Skopje, że członkowie rozbitej siatki działali w strukturach przestępczych funkcjonujących na terenie Macedonii Północnej. Cała operacja miała na celu nie tylko zapobieżenie konkretnemu zamachowi, ale również rozbicie szeroko zakrojonej działalności przestępczej powiązanej z zagranicznymi służbami.

Władze nie ujawniają szczegółów dotyczących tożsamości osoby, która miała być celem zamachu, ani motywów działania sprawców.