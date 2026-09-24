Zamach na punkt kontrolny. Syn ambasadora Izraela w USA ciężko ranny

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Na Zachodnim Brzegu doszło do zamachu, w którym ciężko ranny został Neria Leiter, syn ambasadora Izraela w Stanach Zjednoczonych. Rodzina dyplomaty przeżywa kolejną tragedię – wcześniej zginął starszy syn ambasadora, który również służył w izraelskiej armii.

W pobliżu osiedla Bejt Horon na Zachodnim Brzegu doszło do poważnego zamachu. Palestyński napastnik staranował samochodem izraelski punkt kontrolny, poważnie raniąc żołnierza rezerwy, Nerię Leitera – syna ambasadora Izraela w USA, Jechiela Leitera. Informację o stanie zdrowia syna przekazał sam ambasador, publikując dramatyczny wpis w mediach społecznościowych, w którym przyznał, że jego syn „potrzebuje cudu”.

Według służb wojskowych i organów ścigania, po ataku izraelskie siły otworzyły ogień do sprawcy, który próbował uciec z miejsca zdarzenia.

Rodzina ambasadora Izraela przeżywa kolejną tragedię. Miesiąc po rozpoczęciu konfliktu w Strefie Gazy zginął starszy syn Jechiela Leitera, Mosze Jedidja Leiter, również służący w izraelskiej armii.

Sytuacja na Zachodnim Brzegu pozostaje napięta. W ostatnich miesiącach odnotowano wzrost liczby ataków zarówno ze strony osadników na Palestyńczyków, jak i zamachów Palestyńczyków na Izraelczyków. Wcześniej w tym tygodniu zastrzelony został kolejny Izraelczyk.

Ambasador Jechiel Leiter, oprócz obowiązków dyplomatycznych, w ostatnich miesiącach odegrał istotną rolę w rozmowach pokojowych między Izraelem a Libanem. Wspólnie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio ogłosili w czerwcu zawarcie ramowego porozumienia między tymi państwami.

Izrael stosuje politykę burzenia domów

Z kolei telewizja Al-Dżazira informuje, o polityce burzenia domów Palestyńczyków przez Izrael.

Palestyńczyk Dawas Hasun został aresztowany w marcu i jest oskarżony o zabicie Izraelczyka. W środę izraelskie wojsko wkroczyło do domu jego rodziny i nakazało mieszkańcom opuszczenie go. Nad ranem w czwartek armia otoczyła budynek, a następnie wysadziła go w powietrze – podała Al–Dżazira.

Izrael stosuje karne wyburzenia palestyńskich domów od 1967 r., kiedy podczas wojny sześciodniowej zajął Zachodni Brzeg i Wschodnią Jerozolimę. Burzone są domy osób oskarżonych o ataki na izraelskich cywilów lub siły bezpieczeństwa, a także o planowanie takich ataków.

Władze izraelskie uzasadniają tę politykę koniecznością odstraszania Palestyńczyków od przeprowadzania ataków. Burzone są jednak domy zamieszkane przez rodziny osób oskarżonych o ataki, choć same rodziny nie są o nie podejrzewane.

Organizacje praw człowieka uznają tę praktykę za karę zbiorową, zakazaną przez prawo międzynarodowe. Izraelska organizacja B'Tselem zwraca uwagę, że w wielu przypadkach osoba oskarżona o przeprowadzenie lub przygotowanie ataku nie mieszka już w burzonym domu, ponieważ została zabita lub aresztowana przez izraelskie siły.

Karne wyburzenia są częścią szerszej skali burzenia palestyńskich budynków na okupowanym Zachodnim Brzegu. Według danych Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) od stycznia 2023 r. do końca kwietnia 2026 r. izraelskie władze zburzyły 3407 palestyńskich budynków, w wyniku czego miejsce zamieszkania straciło 2996 osób.

Amnesty International zalicza wyburzenia domów do działań izraelskich władz prowadzących do przymusowych przesiedleń Palestyńczyków. W raporcie z czerwca 2026 r. organizacja uznała, że wyburzenia, przymusowe wysiedlenia oraz wspierana przez państwo przemoc osadników wobec palestyńskich społeczności na Zachodnim Brzegu stanowią element polityki czystek etnicznych.