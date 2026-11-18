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Pakistańczyk Asif Merchant został skazany w USA na 27,5 roku więzienia za przygotowywanie, na zlecenie Iranu, zamachu na amerykańskich polityków, w tym Donalda Trumpa. Mężczyzna próbował wynająć płatnych zabójców, którzy w rzeczywistości byli... tajnymi agentami FBI.

Asif Merchant już w marcu został uznany za winnego próby dokonania aktu terroryzmu i morderstwa na zlecenie. We wtorek pochodzący z Pakistanu mężczyzna usłyszał wyrok: 330 miesięcy pozbawienia wolności.

Planował zamach na życie kluczowych polityków

Pakistańczyk przyznał podczas procesu, że dobrowolnie wstąpił do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zostając w ten sposób agentem irańskiego wywiadu. Powierzono mu misję dokonania zamachu w ramach zemsty za zabicie dowódcy sił specjalnych IRGC, gen. Kasema Sulejmaniego. W 2024 roku udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w imieniu IRGC zlokalizował i opłacił płatnych zabójców, którzy mieli zabić amerykańskich urzędników państwowych.

Niedoszły zamachowiec myślał, że ostatecznym celem jego planu zabójstwa będzie Donald Trump, ale potencjalny plan miał obejmować ówczesnego prezydenta Joe Bidena i byłą ambasadorkę przy ONZ Nikki Haley. Wszyscy troje byli wówczas kandydatami na prezydenta USA.

Plan agenta Teheranu nie powiódł się, bo płatni zabójcy, których zamierzał wynająć, w rzeczywistości okazali się agentami FBI działającymi pod przykryciem.

Pakistańczyk zapłacił im 5000 dolarów jako zaliczkę. Ostatecznie został aresztowany w Richmond w Teksasie 12 lipca 2026 roku, tuż przed wyjazdem na lotnisko w celu opuszczenia USA.