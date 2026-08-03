Zamach był odpowiedzią Ukraińców? Nowe informacje ws. eksplozji w Moskwie

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Wybuch w ekskluzywnej restauracji Balzi Rossi w Moskwie mógł być wymierzony w dowódcę rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych gen. Aleksandra Czajkę - podał Kyiv Independent, powołując się na źródła znające szczegóły sprawy. W ataku zginęło pięć osób, a 21 zostało rannych. Na jaw wychodzą nowe fakty.

Restauracja w Moskwie, gdzie doszło do eksplozji; fot. TATYANA MAKEYEVA

Restauracja w Moskwie, gdzie doszło do eksplozji; fot. TATYANA MAKEYEVA / AFP/East News

Do eksplozji doszło w sobotę podczas prywatnego przyjęcia w restauracji Balzi Rossi. Rosyjskie niezależne media, cytowane przez Kyiv Independent, twierdzą, że spotkanie zorganizowano z okazji 55. urodzin gen. Aleksandra Czajki. Z tego powodu lokal miał być tego dnia niedostępny dla pozostałych gości.

Okoliczności zdarzenia nadal pozostają niejasne. Brakuje wiarygodnych, niezależnie potwierdzonych danych zarówno o obecności rosyjskiego generała w restauracji, jak i o jego stanie zdrowia po wybuchu.

W pudełku miał być prezent

Z relacji przytaczanych przez Kyiv Independent wynika, że ochroniarz zatrzymał kobietę, która próbowała wejść na przyjęcie z pudełkiem. Miała przekonywać, że niesie prezent dla jubilata.

Pracownik ochrony postanowił sprawdzić zawartość paczki. W chwili jej otwarcia doszło do eksplozji. W zamachu zginęło pięć osób, a 21 zostało rannych - przypomniał ukraiński portal.

Wśród poszkodowanych mogą być bliscy dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Ukraińskie media, powołując się na rosyjskie niezależne źródła, podały, że ranni zostali jego córka Maria oraz jej mąż. Informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Możliwy odwet za próbę ataku w Charkowie

Źródło Kyiv Independent nie wykluczyło, że atak w Moskwie był odpowiedzią na udaremnioną próbę zamachu na ukraińskiego dowódcę. Dzień wcześniej w Charkowie celem miał być pułkownik Ihor Obolenski, dowódca Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartia”.

Według ukraińskich mediów za próbą ataku miał stać mężczyzna zwerbowany przez rosyjskie służby. Akcja - jak podawano – została jednak powstrzymana przez ukraińskie służby.

Do sprawy odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. We wpisie opublikowanym na platformie X zapowiedział odpowiedź na próbę uderzenia w ukraińskiego oficera. „Na tę próbę uderzenia w Ukrainę i ukraińskiego dowódcę z pewnością odpowiemy” - napisał. „Podziękowałem Ihorowi za służbę i życzyłem mu, aby jeszcze skuteczniej bił okupantów” - dodał.

Kolejny atak wymierzony w osoby związane z rosyjską armią

Kyiv Independent zwrócił uwagę, że był to trzeci w ostatnich miesiącach zamach w Moskwie, którego celem miały być osoby powiązane z rosyjską armią albo sektorem produkcji wojskowej.