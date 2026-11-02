Zamach bombowy w Kolumbii. Zginęło kilka osób, w tym niemowlę

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W miejscowości Planadas na zachodzie Kolumbii doszło do zamachu bombowego. W wyniku eksplozji zginęły co najmniej cztery osoby, w tym dwumiesięczne niemowlę.

Do zamachu bombowego doszło w niedzielę wieczorem w pobliżu bazy wojskowej, gdzie eksplodowała ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi.

W wyniku wybuchu uszkodzona została część szpitala i budynki mieszkalne. Władze dotychczas nie ustaliły, kto stoi za atakiem.

„Z głębokim bólem informuję o wciąż jeszcze wstępnym bilansie ofiar zamachu w Planadas, w którym zginęły cztery osoby, w tym zaledwie dwumiesięczne niemowlę. To niedopuszczalne!” - napisała na platformie X gubernator departamentu Tolima Adriana Magali Matiz.

Burmistrz Planadas Juan Camilo Hueje poinformował lokalną rozgłośnię radiową, że rannych zostało wiele osób. Poszkodowanym udzielono pomocy medycznej.

Agencja AFP podkreśliła, że Kolumbia zmaga się obecnie z największą od 10 lat falą przemocy, wynikającą m.in. ze wzmożonej działalności gangów.