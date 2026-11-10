Załużny przed Zełenskim w sondażu. Ukraińcy nie ufają władzom w walce z korupcją

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Gdyby wybory prezydenckie na Ukrainie odbyły się dziś, największe szanse na zwycięstwo w drugiej turze miałby były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny – wynika z najnowszego sondażu Active Group. Badanie pokazuje także rosnące niezadowolenie społeczne wobec obecnych władz i powszechne przekonanie o korupcji na najwyższych szczeblach państwa.

Preferencje wyborcze Ukraińców

Zgodnie z wynikami sondażu w pierwszej turze Zełenski uzyskałby 18 proc. głosów, Załużny – 10,5 proc., a były prezydent Petro Poroszenko – 9,6 proc. Dalsze miejsca zajęliby mer Charkowa Ihor Terechow (6,6 proc.), były minister obrony Mychajło Fedorow (5,4 proc.) i szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow (4,6 proc.). Na dowódcę 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Andrija Biłeckiego zagłosowałoby 3,7 proc. badanych, na deputowanego Dmytra Razumkowa – 3,2 proc., a na liderkę partii „Batkiwszczyna” Julię Tymoszenko – 3,1 proc.

Z sondażu wynika, że zwycięstwo Wołodymyra Zełenskiego w pierwszej turze nie przełożyłoby się na wygraną w drugiej. W hipotetycznej drugiej turze Załużny otrzymałby 36,4 proc. głosów, a Zełenski – 25,3 proc. Natomiast w przypadku starcia z Poroszenką w drugiej turze zwyciężyłby urzędujący prezydent.

Kto jest odpowiedzialny za korupcję?

Sondaż objął również opinie Ukraińców na temat ostatnich skandali korupcyjnych i ich wpływu na ocenę władz.

O ostatnich działaniach organów antykorupcyjnych w ramach operacji „Kartagina”, prowadzonej przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP), słyszało 91,4 proc. badanych.

Na początku listopada zatrzymano generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz wysokich rangą funkcjonariuszy policji podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała zapewniać ochronę oszukańczym centrom telefonicznym w zamian za łapówki. Materiałom NABU opublikowanym w związku z tą sprawą ufa 68,1 proc. respondentów, a 21,1 proc. badanych deklaruje do nich brak zaufania.

W szerszym kontekście walki z korupcją ankietowani najczęściej wskazywali rząd i ministrów (55 proc.) oraz prezydenta (49,2 proc.) jako odpowiedzialnych za korupcję w czasie wojny. W dalszej kolejności wymieniali szefów organów siłowych i ścigania (42,6 proc.), przedstawicieli Biura Prezydenta (41,5 proc.) oraz deputowanych do parlamentu (30,9 proc.).

Ponadto 59,1 proc. respondentów uważa, że Zełenski jest powiązany z korupcją na najwyższych szczeblach władzy. Odmiennego zdania jest 24,8 proc. badanych, a 16,1 proc. nie ma zdania.

Jednocześnie 90,6 proc. respondentów uważa, że o podejrzeniach korupcyjnych dotyczących przedstawicieli władz należy otwarcie mówić, także w czasie wojny.

Jak przeprowadzono badanie?

Badanie przeprowadzono 8 listopada na internetowej próbie 1000 obywateli Ukrainy w wieku co najmniej 18 lat. Według Active Group próba była reprezentatywna pod względem wieku, płci i regionu, z wyłączeniem terytoriów okupowanych. Maksymalny deklarowany błąd statystyczny wynosi 3,1 pkt proc.