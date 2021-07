Znowu zaroi się od kolorowych balonów na francuskim niebie. Uczestnicy największego na świecie zlotu miłośników balonów załogowych – w tym ekipy balonów reprezentujących RMF FM i Małopolskę – przygotowują się w Chambley w Lotaryngii do kolejnego wieczornego lotu grupowego.

Balon RMF FM / Marek Michalec / Pilot balonu RMF FM /

Pierwszy dzisiejszy grupowy lot z udziałem aż 267. załóg z różnych krajów odbył się już rano. Uczestnicy zlotu w Chambley, którzy przyjechali z różnych kontynentów, korzystają z poprawiających się warunków atmosferycznych. W poprzednich dniach często odwoływano loty z powodu zbyt silnego wiatru. Teraz pogoda zaczęła dopisywać i balony wzbijają się w powietrze co najmniej dwa razy dziennie - rano i wieczorem.

Widok jest niezwykły, bo balony maja różne barwy i kształty. Jednym z najlepiej widocznych na niebie jest żółto-niebieski balon RMF FM. Wieczorem ma się również odbyć pokaz miniaturowych balonów.

Dzięki poprawiającym się warunkom atmosferycznym udało się wczoraj wieczorem zorganizować "Nocną Linię". Pokaz polegał na podświetlaniu po zmroku palnikami kolorowych balonów - w tym oczywiście tych, które reprezentują RMF FM i Małopolskę - przy dźwiękach muzyki. Trwało to około godziny. Obserwatorzy podkreślają, że był to niepowtarzalny spektakl.

Impreza, która trwa już od ponad tygodnia, powoli dobiega do końca. Zakończyć ma się w niedzielę.

Uczestnicy mieli nadzieję, że uda się zorganizować próbę pobicia światowego rekordu największej liczby balonów załogowych, które w tym samym czasie wzbiją się w powietrze. By rezultat został zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa, w ciągu godziny musiałoby wystartować co najmniej 457 balonów. Dotychczasowy rekord wynosi bowiem 456.

Organizatorzy ogłosili jednak, że trzeba będzie z tym poczekać do kolejnego zlotu w 2023 roku, bo z powodu rozpoczynającej się we Francji czwartej fali epidemii koronawirusa - oraz brexitu, który utrudnił udział wielu Brytyjczykom - do Chambley przywieziono tym razem mniej balonów niż w poprzednich latach.