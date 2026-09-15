Załatwiają broń w dwa tygodnie. Tajna niemiecka jednostka zbroi Ukrainę

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W cieniu oficjalnych struktur niemieckiego resortu obrony działa niespełna 20-osobowa, tajna jednostka, która w rekordowym tempie dostarcza Ukrainie niezbędną broń i sprzęt wojskowy – donosi brytyjski dziennik „Financial Times”. Dzięki omijaniu biurokracji i bezpośredniej współpracy z Kijowem, Sonderstab Ukraine stał się kluczowym ogniwem wsparcia militarnego dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.

W strukturach niemieckiego Ministerstwa Obrony od kilku lat działa Sonderstab Ukraine – utajniona komórka, która powstała kilka miesięcy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Liczący niespełna 20 osób zespół zyskał wśród urzędników miano „oddziału partyzanckiego”.

Jak ujawnia brytyjski „Financial Times”, Sonderstab Ukraine omija skomplikowane procedury przetargowe oraz liczącą 13 tys. pracowników agencję zakupową Bundeswehry.

Dzięki temu jest w stanie sfinalizować kontrakt na dostawy broni nawet w ciągu dwóch tygodni – to tempo nieosiągalne dla większości państwowych struktur. Mamy niezwykle krótkie procesy decyzyjne. To czyni nas sprawnymi i elastycznymi – podkreślił w rozmowie z „FT” gen. Joachim Kaschke, szef jednostki.

Broń dla Ukrainy bez zbędnej zwłoki

Sonderstab Ukraine działa na zasadzie bezpośredniej współpracy z rządem w Kijowie. Ukraina przedstawia listę najpilniejszych potrzeb, a zespół Kaschkego weryfikuje ceny rynkowe i akceptuje realizację zamówień. Płatności reguluje strona niemiecka, co pozwala na błyskawiczne podpisywanie umów i natychmiastowe dostawy sprzętu.

Zrozumieliśmy, że jeśli chcemy fundamentalnie wesprzeć Ukrainę, musimy włączyć w to nasz przemysł – wyjaśnia Matthias Puschnig, oficer rezerwy pracujący w Sonderstabie. To podejście pozwoliło nie tylko na szybkie reagowanie na potrzeby frontu, ale także na ścisłą współpracę niemieckiego przemysłu zbrojeniowego z ukraińskimi siłami zbrojnymi.

Sonderstab Ukraine finansował m.in. dostawy nowoczesnych dronów rozpoznawczych od niemieckiego start-upu Quantum Systems, które odegrały kluczową rolę podczas bitwy nad Dońcem Siewierskim w maju 2022 roku. Jednostka odpowiada także za zakup systemów obrony powietrznej IRIS-T, które skutecznie chronią ukraińskie miasta przed rosyjskimi atakami.

Z biegiem czasu rola Sonderstabu znacząco się zmieniła. Z komórki zakupowej przekształcił się w centrum wymiany doświadczeń bojowych i technologicznych pomiędzy siłami zbrojnymi obu państw oraz przemysłem zbrojeniowym. Bundeswehra uzyskuje dostęp do cennych danych operacyjnych, m.in. z ukraińskiego zintegrowanego systemu dowodzenia Delta. Ukraińscy żołnierze regularnie przyjeżdżają do Niemiec, gdzie szkolą niemieckich wojskowych w zakresie użycia i zwalczania dronów.

Niemcy liderem wsparcia militarnego dla Kijowa

Po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa w 2025 roku, amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy spadła niemal do zera. W tej sytuacji to Niemcy stały się największym dostawcą pomocy militarnej dla Kijowa. Od 2022 roku Berlin przeznaczył na wsparcie Ukrainy dziesiątki miliardów euro, a w 2026 roku wartość niemieckiej pomocy wojskowej sięga 11,5 miliarda euro.

Działalność Sonderstabu, choć skuteczna i szybka, budziła jednak obawy o możliwość nadużyć i korupcji. Generał Kaschke stanowczo odpiera te zarzuty. Zapewnia, że jego zespół rygorystycznie kontroluje wyceny i etapy dostaw, dbając o pełną transparentność i bezpieczeństwo finansowe całego procesu.

Mimo ogromnej skali wsparcia i pożyczki z Unii Europejskiej w wysokości 90 miliardów euro, eksperci podkreślają, że pomoc ta wciąż nie wystarcza, by zatrzymać rosyjskie postępy na froncie. Wsparcie Niemiec jest ogromne i stanowi dokładnie to, czego Ukraina potrzebuje – ocenił ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makiejew.