Zakłócenia działania kluczowego systemu, Zełenski alarmuje. „To ułatwia Rosjanom zabijanie”

Zakłócenia na linii frontu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek o poważnych zakłóceniach w działaniu systemu Starshield, który jest wojskowym odpowiednikiem popularnej łączności satelitarnej Starlink. Problemy występują zarówno nad terytorium Ukrainy, jak i na tymczasowo okupowanych terenach, obejmując całą linię frontu.
„Nasze jednostki, niestety, już od kilku dni dostrzegają poważne zakłócenia w działaniu systemu Starshield nad terytorium Ukrainy, wzdłuż całej linii frontu i na tymczasowo okupowanych terenach Ukrainy” – poinformował szef państwa.
Według Zełenskiego ukraińscy wojskowi ustalili, że nie są to przypadkowe błędy, lecz systemowe ograniczenie prędkości w systemie Starshield do 161 km/h.
Utrudniona obrona przed dronami
Ograniczenie prędkości Starshielda ma bezpośredni wpływ na skuteczność obrony przeciwko rosyjskim dronom odrzutowym, które osiągają prędkości rzędu 320-380 km/h.
Niestety doszło już do trafień, ponieważ środki służące do zestrzeliwania tych dronów nie osiągają wystarczającej prędkości i nie nadążają z ich przechwytywaniem. Niestety, ułatwia to Rosjanom zabijanie większej liczby Ukraińców i przeprowadzanie większej liczby celnych uderzeń na Ukrainę. Staramy się wyjaśnić wszystkie okoliczności ze stroną amerykańską – oświadczył Zełenski w serwisach społecznościowych.
Tragiczne skutki ataków w Kijowie
W czwartek rano doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował o uderzeniu drona w dziewięciokondygnacyjny blok mieszkalny w dzielnicy Sołomiańskiej. „Pięć osób ucierpiało w dzielnicy Sołomiańskiej. Medycy udzielili wszystkim pomocy na miejscu. Wiadomo także o jednej zabitej kobiecie” – przekazał Kliczko na Telegramie. W kolejnym wpisie dodał, że liczba rannych wzrosła do sześciu.
Według informacji przekazanych przez mera, w wyniku uderzenia doszło do pożaru na kondygnacjach od trzeciej do szóstej, a piąte piętro budynku zostało częściowo zrujnowane.
Problemy z łącznością satelitarną od października
Problemy z systemem Starshield nie są nowe. Już w pierwszej połowie października Ukraina alarmowała, że połączenie z terminalami Starlink zanikało podczas ruchu z prędkością powyżej 160 km/h, co uniemożliwiało skuteczne przechwytywanie rosyjskich dronów. Ograniczenia te utrudniły przeprowadzenie niektórych operacji wojskowych.
Sytuacja poprawiła się pod koniec października, kiedy – jak ogłosił Zełenski – system zaczął ponownie działać przy prędkości 420 km/h, a przekazywanie danych wywiadowczych, ostrzegających przed atakami balistycznymi, zostało przywrócone.