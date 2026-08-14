Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci we Francji zablokowany

RMF24

Rada Konstytucyjna Francji zablokowała ustawę zakazującą korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia. Powodem decyzji było uznanie, że nowe przepisy naruszają wolność wypowiedzi - poinformował Reuters. Projekt, popierany przez prezydenta Emmanuela Macrona, został przyjęty przez francuski parlament pod koniec lipca.

Jak uznała Rada Konstytucyjna, ustawa implikuje, że każda osoba, nawet dorosła, korzystająca z sieci społecznościowych będzie musiała udowodnić, iż ma więcej niż 15 lat.

Sąd ocenił ponadto, że parlament nie sprecyzował, w jaki sposób należy udowodnić swój wiek, co oznacza, że nie stworzył ram prawnych, na podstawie których respektowana powinna być ustawa.

Macron szybko reaguje

Prezydent nakazał premierowi Sebastienowi Lecornu zmodyfikowanie nowego prawa, aby uwzględniało ono wytyczne sądu.

Pałac Elizejski poinformował, że Macron chce, aby ustawa weszła w życie przed wiosną 2027 roku, czyli przed wyborami prezydenckimi.

Zakaz korzystania z sieci społecznościowych dla dzieci w wieku poniżej 15 lat miał obowiązywać od 1 września dla nowych kont. Czteromiesięczny okres przejściowy (do 1 stycznia 2027 roku) miał dotyczyć już założonych kont, które miały być stopniowo zamykane.

Pierwszy taki kraj

Francja jest pierwszym krajem w UE planującym wprowadzenie takich ograniczeń wiekowych; pionierem w tej kwestii była Australia, która przyjęła analogiczną ustawę, obowiązującą dzieci poniżej 16 roku życia, w grudniu 2025 roku.

Skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI) i Partia Socjalistyczna (PS) krytykowały projekt za niejasności w kwestii metod weryfikacji wieku i zapowiedziały, że zwrócą się do Rady Konstytucyjnej.

Zwolnione z zakazu będą encyklopedie internetowe i „projekty cyfrowe o przeznaczeniu edukacyjnym”.

Nowe prawo nie wprowadza żadnych sankcji dla nastolatków ani dla ich rodziców.

Ustawa wprowadza również zakaz używania telefonów komórkowych w liceach; są już one zakazane w szkołach niższego szczebla (podstawówkach i gimnazjach).