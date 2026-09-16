Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia. Jest zapowiedź KE

RMF24

Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie nowych, surowych przepisów dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen ogłosiła podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej, że już w czwartek Komisja przedstawi tzw. Kids Act – projekt przepisów mających na celu ochronę najmłodszych użytkowników internetu.

Koniec kont dla najmłodszych

Zgodnie z zapowiedziami, dzieci poniżej 13. roku życia nie będą mogły w ogóle korzystać z platform społecznościowych. To oznacza, że najmłodsi użytkownicy pożegnają się z TikTokiem, Instagramem czy Facebookiem.

Dla dzieci w wieku 13–14 lat przewidziano tzw. minikonta – zakładane i nadzorowane przez rodziców, z ograniczonymi funkcjami i limitem czasu spędzanego w sieci.

Bezpieczniejsze wersje dla nastolatków

Nowe przepisy mają objąć także starszych nastolatków. Platformy społecznościowe będą zobowiązane do wprowadzenia bezpieczniejszych wersji swoich usług dla użytkowników w wieku 15–18 lat.

To odpowiedź na rosnące obawy dotyczące wpływu social mediów na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

„To my ustalamy zasady!”

Szefowa Komisji Europejskiej postawiła sprawę jasno: To my ustalamy nasze zasady, a nie wielkie firmy technologiczne – podkreśliła Ursula von der Leyen.

Zwróciła uwagę, że młodzi spędzają przed ekranami nawet do sześciu godzin dziennie, a platformy społecznościowe stosują mechanizmy mające na celu jak najdłuższe przyciągnięcie ich uwagi.