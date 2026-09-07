Zakaz hidżabów i burek w szkołach. Nowe przepisy weszły w życie w Austrii

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Uczennice poniżej 14. roku życia od dziś nie mogą nosić w austriackich szkołach muzułmańskich nakryć głowy - hidżabów i burek. Przepisy wchodzą w życie wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Ograniczenie obejmuje publiczne i prywatne placówki oświatowe w całym kraju.

Nowe przepisy wchodzą w życie w szkołach w Austrii od dziś, zdj. Rawpixel.com

Nowe przepisy wchodzą w życie w szkołach w Austrii od dziś, zdj. Rawpixel.com / Shutterstock

Przepisy zostały przyjęte przez koalicję kierowana przez konserwatywną Austriacką Partię Ludową, do której należą również partia socjaldemokratyczna i liberalna. Jak uzasadniano, to wyraz zaangażowania na rzecz równości płci oraz środek ochrony praw dziewcząt. Minister ds. integracji Claudia Bauer z Austriackiej Partii Ludowej oświadczyła, że chusta jest oznaką ucisku i środkiem kontrolowania dziewcząt od wczesnego dzieciństwa.

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Co grozi za złamanie zakazu?

W przypadku, gdy uczennica przyjdzie do szkoły w burce lub hidżabie, nauczyciele mają najpierw przeprowadzić serię rozmów z uczennicą i jej przedstawicielami ustawowymi. Jeśli jednak sytuacja będzie się powtarzać, należy powiadomić służby ochrony dzieci. Jako ostateczny środek przewidziano do 800 euro grzywny.

Sprzeciw Islamskiej Wspólnoty Religijnej w Austrii

Oficjalna Islamska Wspólnota Religijna w Austrii (IGGOe) sprzeciwiła się zakazowi. Przedstawicielka organizacji Carla Amina Baghajati oświadczyła, że ograniczenie bezpodstawnie zawęża podstawowe prawo do wolności wyznania i nieproporcjonalnie dotyka muzułmańskie dziewczęta. Organizacja zapowiedziała, że poprze skargi składane przez dziewczęta i ich rodziny, „które uważają, że ich podstawowe prawa są naruszane” i chcą wnieść sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Sąd Najwyższy Austrii uchylił w 2020 r. zakaz noszenia chust w szkołach podstawowych. Uznał, że jest on sprzeczny z zasadą neutralności religijnej w Austrii.

„W Austrii nie ma miejsca na islam polityczny”

Opozycyjna, skrajnie prawicowa Partia Wolności (FPOe) uważa, że należy wprowadzić szerszy zakaz obejmujący zarówno chusty zakrywające włosy jak nikaby zasłaniające twarz zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ricarda Berger z FPOe stwierdziła, że „w Austrii nie ma miejsca na islam polityczny, a już na pewno nie w naszych szkołach”.

Kanclerz Austrii Christian Stocker, lider OeVP, niedawno zaapelował o wprowadzenie konstytucyjnego zakazu islamu politycznego. W wywiadzie dla stacji ORF stwierdził, że „nie chce żyć w państwie islamskim”.

We Francji od ponad 20 lat obowiązuje zakaz noszenia w szkołach jakichkolwiek widocznych symboli religijnych, w tym chust na głowę, turbanów i jarmułek. Nowe prawo austriackie różni się od francuskiego tym, że dotyczy nakryć głowy wyłącznie muzułmanek.