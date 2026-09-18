Zaginął ważny element myśliwca F-35. Chińczycy z dostępem do tajnej technologii?

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Element kabiny myśliwca F-35, który miał zostać wysłany do Stanów Zjednoczonych na naprawę, podczas transportu niespodziewanie skierowano do Hongkongu – poinformował portal Politico. Sprawa wywołała niepokój, ponieważ Chiny mogły uzyskać dostęp do istotnych rozwiązań technologii stealth.

Politico, powołując się na trzy źródła, podało, że do zdarzenia doszło latem. Przesyłka z częściami do F-35, nadana przez pośrednika i przeznaczona do serwisu w USA, zmieniła trasę podczas lotu nad Pacyfikiem. Pentagon potwierdził, że komponenty zaginęły.

Chodzi o akrylową osłonę kabiny, pokrytą warstwą ograniczającą wykrywalność samolotu przez radary. Nie wiadomo, z jakiego powodu ładunek przekierowano, ani kto obecnie dysponuje jego zawartością. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim możliwości przejęcia przez Chiny technologii objętej ścisłą ochroną.

Pentagon i Kongres badają sprawę

Biuro programu F-35 w Pentagonie przekazało, że podejmuje działania, by odzyskać utracone części. Ma też wyjaśnić okoliczności zdarzenia i przygotować zabezpieczenia przed podobnymi przypadkami w przyszłości. Własne postępowanie rozpoczął również Kongres.

Cytowany portal przypomniał, że za obsługę części i serwis myśliwców odpowiada ich producent, firma Lockheed Martin. Z raportu amerykańskiej agencji kontrolnej GAO z 2023 roku wynikało, że w ciągu wcześniejszych pięciu lat zagubiono ponad milion części zamiennych przeznaczonych do F-35.

Zaginięcie osłony kabiny to niejedyna kwestia budząca obawy o bezpieczeństwo technologii zastosowanych w tych maszynach. W czwartek część kongresmenów krytycznie oceniła zgodę władz USA na sprzedaż F-35 Arabii Saudyjskiej. Amerykańscy politycy ostrzegają, że bliskie relacje Rijadu z Pekinem mogą stworzyć Chinom okazję do pozyskania wrażliwych rozwiązań technologicznych.

Izrael żąda rekompensaty od USA. Chodzi o sprzedaż Arabii Saudyjskiej myśliwców F-35 Izrael oficjalnie domaga się od Stanów Zjednoczonych „rekompensaty” w związku z planowaną sprzedażą zaawansowanych myśliwców F-35 Arabii Saudyjskiej. Jak informuje portal Walla, powołując się na izraelskich urzędników, Tel Awiw oczekuje dostępu do…