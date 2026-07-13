Zaginął podczas patrolu. Tragiczny finał poszukiwań przy granicy z Koreą Północną

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Południowokoreańska marynarka wojenna poinformowała o odnalezieniu ciała marynarza, który zaginął podczas niedzielnego patrolu w pobliżu morskiej granicy z Koreą Północną. Mężczyzna został znaleziony w poniedziałek rano, około 52 km od wybrzeża Geojin, na południe od Północnej Linii Granicznej (NLL). Nie miał na sobie kamizelki ratunkowej.

Zaginięcie zgłoszono po tym, jak żołnierz nie stawił się na wachtę. Ostatni raz widziano go na pokładzie okrętu między północą a godziną 2 czasu lokalnego. Jednostka patrolowała rejon w pobliżu NLL, uznawanej za faktyczną granicę morską między obiema Koreami.

Obawiając się, że marynarz mógł zostać zniesiony przez prąd w kierunku Korei Północnej, władze w Seulu zwróciły się do Pjongjangu z apelem o pomoc w poszukiwaniach i ewentualnej repatriacji. Był to nietypowy krok, ponieważ oba państwa nie utrzymują obecnie bezpośrednich kanałów komunikacji. Prośbę przekazano za pośrednictwem mediów oraz międzynarodowych systemów łączności morskiej. Korea Północna nie odpowiedziała.

W akcji poszukiwawczej uczestniczyło dziesięć jednostek marynarki wojennej, straży przybrzeżnej oraz statki powietrzne. Tożsamość zmarłego nie została ujawniona. Wojsko i służby cywilne rozpoczną wspólne śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności jego śmierci.

Stosunki między obiema Koreami pozostają napięte. Państwa formalnie nadal są w stanie wojny, ponieważ konflikt z lat 1950–1953 zakończył się jedynie zawieszeniem broni, a nie podpisaniem traktatu pokojowego. Relacje od czasu do czasu przechodziły okresy odprężenia, które pozwalały na ustanowienie linii komunikacyjnych, ale pogorszyły się po dojściu do władzy w 2022 r. prawicowego prezydenta Jun Suk Jeola, znanego z twardej postawy wobec Pjongjangu.