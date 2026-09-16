Żądają likwidacji systemu kaucyjnego. „Chaos i patologiczne zachowania”

RMF24

System kaucyjny w Portugalii, wprowadzony w kwietniu tego roku, budzi spore kontrowersje. Burmistrz Lizbony i były unijny komisarz Carlos Moedas wezwali rząd Luisa Montenegro do natychmiastowego zakończenia systemu nazwanego “Volta”.

System kaucyjny nie wszystkim się podoba, zdj. ilustracyjne

System kaucyjny nie wszystkim się podoba, zdj. ilustracyjne

Jak powiedział Moedas, były unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji, wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania.

Moedas odnotował częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.

Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Minister klimatu ogłasza Paulina Hennig-Kloska - minister klimatu i środowiska - zapowiedziała wprowadzenie zmian w systemie kaucyjnym. Korekta ma dotyczyć ważności bonów, które dostajemy za zwrócone puszki i butelki.

Zdaniem burmistrza Lizbony, który - jak zaznaczył - popiera ideę recyklingu, po wprowadzeniu systemu “Volta” portugalska stolica oraz inne portugalskie miasta są brudniejsze.

Na początku września grupa obywateli zainicjowała akcję zbierania podpisów pod petycją do rządu Portugalii o zakończenie obowiązywania systemu kaucyjnego. Do wtorku podpisało się pod nią blisko 38 tys. osób.