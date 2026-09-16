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Żądają likwidacji systemu kaucyjnego. „Chaos i patologiczne zachowania”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (06:36)

System kaucyjny w Portugalii, wprowadzony w kwietniu tego roku, budzi spore kontrowersje. Burmistrz Lizbony i były unijny komisarz Carlos Moedas wezwali rząd Luisa Montenegro do natychmiastowego zakończenia systemu nazwanego “Volta”.

Żądają likwidacji systemu kaucyjnego. „Chaos i patologiczne zachowania”
System kaucyjny nie wszystkim się podoba, zdj. ilustracyjne

Jak powiedział Moedas, były unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji, wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania.

Moedas odnotował częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.

Zdaniem burmistrza Lizbony, który - jak zaznaczył - popiera ideę recyklingu, po wprowadzeniu systemu “Volta” portugalska stolica oraz inne portugalskie miasta są brudniejsze.

Na początku września grupa obywateli zainicjowała akcję zbierania podpisów pod petycją do rządu Portugalii o zakończenie obowiązywania systemu kaucyjnego. Do wtorku podpisało się pod nią blisko 38 tys. osób.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: system kaucyjny Portugalia
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