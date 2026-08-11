„Zaćmienie Słońca wyłączy grawitację na Ziemi”. Huczy od teorii spiskowych

Jedną z najgłośniejszych teorii, która pojawiła się w mediach społecznościowych, jest ta o rzekomym zaniku grawitacji na Ziemi podczas zaćmienia. Według jej zwolenników, przez siedem sekund cała planeta miałaby „stracić” grawitację, a NASA, by temu zapobiec, miała uruchomić wart 90 miliardów dolarów tajny „Project Anchor”. W sieci krążą nawet filmy stworzone przez sztuczną inteligencję, które mają „udowadniać” tę sensacyjną tezę.
Eksperci z NASA stanowczo dementują te doniesienia.
Ziemia nie straci grawitacji 12 sierpnia 2026 roku – podkreśla rzecznik amerykańskiej agencji kosmicznej. Naukowcy tłumaczą, że siła grawitacji zależy od masy Ziemi, a żadne zaćmienie nie jest w stanie jej zmienić.
Cień Księżyca i zmanipulowane mapy
To nie koniec dezinformacji. W sieci pojawiły się również zmanipulowane mapy, na których ścieżka cienia Księżyca podczas zaćmienia biegnie w sposób sprzeczny z prawami fizyki. Naukowcy wyjaśniają, że to efekt przeniesienia kulistego kształtu Ziemi na płaską mapę – powstaje wówczas złudzenie optyczne, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - bo w rzeczywistości plama cienia Księżyca przemieszcza się płynnym łukiem z zachodu na wschód. Wynika to z połączenia ruchu orbitalnego Księżyca wokół Ziemi oraz szybszego ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi.
Gdzie i kiedy oglądać zaćmienie?
12 sierpnia całkowite zaćmienie będzie można zobaczyć w północnych krańcach Rosji, Grenlandii, Islandii, Hiszpanii oraz na niewielkim obszarze Portugalii. Częściowe zaćmienie obejmie większą część Europy, w tym Polskę, a także północno-zachodnią Afrykę i północno-wschodnie rejony Ameryki Północnej.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Pamiętajcie, by nie patrzeć na Słońce gołym okiem, ani przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne – grozi to trwałym uszkodzeniem wzroku. Do obserwacji zaćmienia należy używać specjalnych okularów z filtrem ISO 12312-2, które skutecznie blokują szkodliwe promieniowanie.
Rzadkie spektakularne zjawisko
Zjawisko, które będzie można obserwować w środę, będzie pierwszym całkowitym zaćmieniem Słońca na Islandii od 1954 r., zaś w kontynentalnej części Hiszpanii od 1905 r. Ostatni raz pas całkowitego zaćmienia Słońca przeszedł przez kontynentalną Europę w sierpniu 1999 roku.
Kolejne całkowite zaćmienie Słońca widoczne m.in. w południowej części Hiszpanii, a także w Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie będzie można obserwować 2 sierpnia 2027 roku.