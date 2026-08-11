„Zaćmienie Słońca wyłączy grawitację na Ziemi”. Huczy od teorii spiskowych

RMF24

Już w środę miłośnicy astronomii na całym świecie będą mieli okazję podziwiać jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk – całkowite zaćmienie Słońca. To wyjątkowe wydarzenie będzie widoczne m.in. na Islandii, w Hiszpanii, a częściowo także w Polsce. Niestety, wraz z rosnącym zainteresowaniem, w sieci pojawia się wiele rozpalających wyobraźnię teorii spiskowych i dezinformacji.

Jedną z najgłośniejszych teorii, która pojawiła się w mediach społecznościowych, jest ta o rzekomym zaniku grawitacji na Ziemi podczas zaćmienia. Według jej zwolenników, przez siedem sekund cała planeta miałaby „stracić” grawitację, a NASA, by temu zapobiec, miała uruchomić wart 90 miliardów dolarów tajny „Project Anchor”. W sieci krążą nawet filmy stworzone przez sztuczną inteligencję, które mają „udowadniać” tę sensacyjną tezę.

Eksperci z NASA stanowczo dementują te doniesienia.

Ziemia nie straci grawitacji 12 sierpnia 2026 roku – podkreśla rzecznik amerykańskiej agencji kosmicznej. Naukowcy tłumaczą, że siła grawitacji zależy od masy Ziemi, a żadne zaćmienie nie jest w stanie jej zmienić.

Cień Księżyca i zmanipulowane mapy

To nie koniec dezinformacji. W sieci pojawiły się również zmanipulowane mapy, na których ścieżka cienia Księżyca podczas zaćmienia biegnie w sposób sprzeczny z prawami fizyki. Naukowcy wyjaśniają, że to efekt przeniesienia kulistego kształtu Ziemi na płaską mapę – powstaje wówczas złudzenie optyczne, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - bo w rzeczywistości plama cienia Księżyca przemieszcza się płynnym łukiem z zachodu na wschód. Wynika to z połączenia ruchu orbitalnego Księżyca wokół Ziemi oraz szybszego ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi.

Gdzie i kiedy oglądać zaćmienie?

12 sierpnia całkowite zaćmienie będzie można zobaczyć w północnych krańcach Rosji, Grenlandii, Islandii, Hiszpanii oraz na niewielkim obszarze Portugalii. Częściowe zaćmienie obejmie większą część Europy, w tym Polskę, a także północno-zachodnią Afrykę i północno-wschodnie rejony Ameryki Północnej.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Pamiętajcie, by nie patrzeć na Słońce gołym okiem, ani przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne – grozi to trwałym uszkodzeniem wzroku. Do obserwacji zaćmienia należy używać specjalnych okularów z filtrem ISO 12312-2, które skutecznie blokują szkodliwe promieniowanie.

Rzadkie spektakularne zjawisko

Zjawisko, które będzie można obserwować w środę, będzie pierwszym całkowitym zaćmieniem Słońca na Islandii od 1954 r., zaś w kontynentalnej części Hiszpanii od 1905 r. Ostatni raz pas całkowitego zaćmienia Słońca przeszedł przez kontynentalną Europę w sierpniu 1999 roku.

Kolejne całkowite zaćmienie Słońca widoczne m.in. w południowej części Hiszpanii, a także w Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie będzie można obserwować 2 sierpnia 2027 roku.