Zaćmienie Słońca. Hiszpania wzywa wojsko i wprowadza stan alarmowy

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Hiszpańskie władze wysyłają na Baleary dziesiątki tysięcy żołnierzy, policjantów i ratowników przed całkowitym zaćmieniem Słońca. Zjawisko, które w środę będzie obserwowane m.in. na Majorce, Minorce i Formenterze, może przyciągnąć tłumy turystów. Służby obawiają się paraliżu komunikacyjnego oraz wzrostu ryzyka pożarów.

Ludzie gromadzą się na punkcie widokowym „El Rayo Verde”, by oglądać zachód Słońca (CESAR MANSO)

Ludzie gromadzą się na punkcie widokowym „El Rayo Verde”, by oglądać zachód Słońca (CESAR MANSO) / AFP/East News

Jak podaje Euronews, działania mają objąć transport drogowy, obszary przybrzeżne i przestrzeń powietrzną. Władze chcą zapobiec sytuacji, w której samochody i łodzie obserwatorów zaćmienia zablokują drogi ewakuacyjne, dostęp do plaż, portów lub tras wykorzystywanych przez służby ratunkowe.

Szczególne środki ostrożności dotyczą terenów wiejskich oraz obszarów cennych przyrodniczo. Wprowadzane są ograniczenia dostępu dla prywatnych samochodów. W wybranych miejscach wyznaczono oficjalne punkty obserwacyjne.

Dużego ruchu oczekuje się również na morzu. Wiele osób chce oglądać zaćmienie z łodzi. Hiszpańska administracja morska wydała z tego powodu specjalne zalecenia dla kapitanów jednostek rekreacyjnych, marin i klubów jachtowych.

Obawy o pożary

Alarm związany jest także z bardzo suchą roślinnością. Wysokie temperatury i niedobór opadów zwiększają zagrożenie pożarowe, zwłaszcza na terenach porośniętych lasami i zaroślami.

Służby przypominają o zakazie rozpalania ognisk, używania grilli i fajerwerków. Ostrzegają też przed parkowaniem pojazdów w suchej trawie — rozgrzane elementy samochodu mogą stać się źródłem zapłonu.

W ostatnich tygodniach ogień objął już duże obszary Hiszpanii, w tym tereny na zachód od Madrytu.

Państwowa agencja meteorologiczna AEMET podała, że lipiec był w kontynentalnej części Hiszpanii ex aequo najcieplejszym od rozpoczęcia pomiarów w 1961 roku. Był też najsuchszym lipcem w historii obserwacji.

To był najgorętszy miesiąc w historii. Dramatyczne skutki dla milionów ludzi Lipiec 2026 roku przeszedł do historii jako najgorętszy miesiąc, jaki kiedykolwiek odnotowano w 33 krajach na całym świecie. Fala ekstremalnych upałów dotknęła niemal 900 milionów ludzi, prowadząc do rekordowych pożarów, suszy i pogłębiającego się…

Zaćmienie widoczne tuż przed zachodem Słońca

Całkowite zaćmienie Słońca nastąpi w środę 12 sierpnia. Na Balearach będzie ono widoczne wieczorem, niedługo przed zachodem Słońca. Najdłużej fazę całkowitą mają obserwować mieszkańcy i goście Majorki — potrwa ona około półtorej minuty.

Władze apelują, by obserwatorzy korzystali wyłącznie z certyfikowanych okularów z odpowiednimi filtrami. Patrzenie bez ochrony bezpośrednio na Słońce, również podczas częściowego zaćmienia, może trwale uszkodzić wzrok.

Szpitale przygotowują się również na możliwe przypadki uszkodzeń wzroku u osób, które będą patrzyły bezpośrednio na Słońce. W całej Hiszpanii rozdawane są okulary ochronne, jednak - jak poinformował „The Guaridan” - organizacja konsumencka FACUA wycofała z obrotu sześć marek, które uznano za niespełniające wymogów bezpieczeństwa.

Hiszpańskie ministerstwo finansów szacuje, że specjalnie na obserwację zaćmienia przyjedzie do kraju około 460 tys. zagranicznych turystów. Pas najlepszej widoczności zjawiska przebiega przez obszar o szerokości około 200 kilometrów — od A Coruni na północnym zachodzie kraju po Majorkę na Morzu Śródziemnym.

Miejsca noclegowe w małych miejscowościach leżących na trasie zaćmienia są rezerwowane od miesięcy.

Najbliższa środa przyniesie aż dwie astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie Słońca, a drugą maksimum meteorów z roju Perseidów.