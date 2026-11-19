RMF24

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Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone nie będą podejmowały decyzji dotyczących Ukrainy bez udziału jej władz. W rozmowie z NBC News po spotkaniu z przywódcami Chin i Rosji Trump ocenił szczyt w Shenzhen na „12” w dziesięciostopniowej skali. W trakcie lotu z Donaldem Trumpem połączyli się również przedstawiciele państw europejskich, w tym premier Polski.

Reporter NBC News Gabe Gutierrez rozmawiał telefonicznie z Trumpem, gdy prezydent USA wracał z Chin. Pytany o słowa Wołodymyra Zełenskiego, który podkreślał, że decyzje w sprawie Ukrainy nie powinny zapadać bez Ukrainy, Trump przyznał mu rację.

Zgadzam się z nim. Nie zrobiłbym niczego bez niego – on jest głową tego kraju, więc nie zrobiłbym tego – powiedział amerykański przywódca.

Trump bardzo wysoko ocenił zakończone w czwartek spotkanie trójstronne z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Myślę, że to było 12. W skali od zera do 10, myślę, że to było 12. Poszło świetnie. Zbudowaliśmy fantastyczne relacje – miał powiedzieć prezydent USA.

Była to jego pierwsza publiczna wypowiedź po zakończeniu szczytu w Shenzhen.

Trump o Musku: Ma dobre intencje

Prezydent odniósł się również do środowego wywiadu Elona Muska. Biznesmen miał w nim mówić, że czuje się „głupio” z powodu milionów dolarów wydanych na przegraną kampanię republikanów. Twierdził też, że nie należy do MAGA i jeśli przynależność do ruchu „oznacza ślepe posłuszeństwo zasadom Partii Republikańskiej, to z pewnością tego nie robi”.

Trump podkreślił, że Musk jest jego przyjacielem i towarzyszył mu podczas wizyty w Chinach.

MAGA dla mnie oznacza coś bardzo konkretnego i kiedy ludzie od tego odchodzą, nie radzą sobie najlepiej. Ale Elon ma bardzo dobre intencje – powiedział.

W okresie poprzedzającym wybory uzupełniające Musk przekazał 458 milionów dolarów na fundusze wspierające republikanów.

Tusk: Połączyliśmy się z Trumpem, jego wiara w Putina jest „niezachwiana”

Premier Donald Tusk uczestniczył w czwartek w berlińskim spotkaniu koalicji chętnych, skupiającej państwa wspierające Ukrainę. W trakcie rozmów uczestnicy połączyli się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Wygłosił słowa, które brzmiały dość optymistycznie, chociaż muszę powiedzieć, że na sali przyjęto je bardzo ostrożnie – relacjonował Tusk na konferencji prasowej przed powrotem do Polski.

Premier wyjaśnił, że optymizm Trumpa dotyczył intencji Kremla w sprawie ewentualnych rozmów pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie.

Tusk ocenił, że wiara amerykańskiego prezydenta w dobrą wolę Władimira Putina pozostaje „chyba niezachwiana”. Zastrzegł jednak, że — jak dotąd — nie potwierdzają jej żadne fakty.

Fajnie byłoby, gdyby rzeczywiście prędzej czy później okazało się, że Rosja jest gotowa na serio do podjęcia rozmów pokojowych – mówił premier, oceniając, że mało prawdopodobne jest rozpoczęcie przez Rosję negocjacji pokojowych przed końcem zimy.