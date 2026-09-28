Zabrane rodzinom, wywożone do Rosji. UE nakłada sankcje za bezprawne deportacje ukraińskich dzieci

RMF24

Sankcje na 10 osób i 17 podmiotów nałożyły dziś kraje Unii Europejskiej w związku z ich udziałem w bezprawnych deportacjach ukraińskich dzieci do Rosji. Poinformowała o tym agencja Reutera.

Rosja wywozi ukraińskie dzieci. Wśród miejsc także obóz w Korei Północnej

Państwa Unii Europejskiej nałożyły sankcje na 10 osób i 17 podmiotów w związku

z ich udziałem w bezprawnych deportacjach ukraińskich dzieci do Rosji. Na liście znalazły się m.in.

moskiewski Komitet ds. Turystyki,

rosyjskie obozy dla dzieci i obozy sportowe,

Międzynarodowy Obóz dla Dzieci Songdowon w Korei Północnej.

To właśnie tam, jak podała Rada Europejska, wywożone są ukraińskie dzieci.

Rozdzielane z rodzinami są często pod pretekstem wyjazdów „wakacyjnych” czy pobytów w ośrodkach. Umieszczane są natomiast w rosyjskich placówkach, rodzinach zastępczych czy adopcyjnych i poddawane rusyfikacji.

Dokładnej liczby deportowanych dzieci nie da się na razie ustalić

Według najnowszych danych ukraińskiej Prokuratury Generalnej, od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku do 12 lutego 2026 roku weryfikowano dane dotyczące 19 546 ukraińskich dzieci, które miały zostać nielegalnie deportowane do Rosji lub przymusowo przesiedlone. Prokuratura podkreśla jednak, że trwa państwowa procedura weryfikacji, a liczba może się zmieniać.

Z kolei ukraiński portal Children of War wskazuje np. na rosyjskie dane mówiące o ok. 744 tys. dzieci. Nie jest to jednak liczba niezależnie zweryfikowana. Niezależna Komisja Śledcza ONZ w marcu tego roku podała natomiast, że zweryfikowała deportację lub przymusowe przesiedlenie ponad 1,2 tys. dzieci z pięciu regionów Ukrainy. Jest to liczba udokumentowana w ramach konkretnego badania, nie pełen bilans zjawiska.