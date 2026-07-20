Zabójstwo prawicowej polityczki. Są zarzuty dla 28-letniego Brytyjczyka

RMF24

28-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa prawicowej polityczki Ann Widdecombe - poinformowała w poniedziałek brytyjska prokuratura. Domniemany sprawca, Joshua Kerry, to biały obywatel brytyjski z Rotherham w północnej Anglii. Widdecombe dała się poznać jako zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej i aborcji. Występowała też w telewizyjnych programach rozrywkowych.

Policja i prokuratura poinformowały w poniedziałkowy wieczór, że 28-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut morderstwa Ann Widdecombe. W sądzie w londyńskim Westminster ma pojawić się we wtorek.

Joshua Kerry, to biały obywatel brytyjski z Rotherham w północnej Anglii. Śledczy nie informują o pobudkach, które skłoniły go do popełnienia zbrodni.

„Policja nadal bada motywy oskarżonego, w tym możliwy wątek polityczny lub terrorystyczny" - przekazała w komunikacie prokuratura.

Laurence Taylor, zastępca komisarza londyńskiej policji, zaznaczył, że w związku ze sprawą policja nie poszukuje innych osób.

Śledczy uważają, że Joshua Kerry przyjechał do wioski Haytor w hrabstwie Devon i 8 lipca miał zabić Ann Widdecombe w jej domu. Został zatrzymany trzy dni później.

Widdecombe - przeciwniczka UE, aborcji, praw osób LGBT

Widdecombe przez 23 lata zasiadała w Izbie Gmin jako przedstawicielka Torysów. W rządzie Johna Majora była m.in. podsekretarzem stanu ds. więziennictwa. W 2019 r. na krótko została europosłanką Brexit Party Nigela Farage'a. Jej mandat wygasł wraz z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE, nieco ponad pół roku później. Widdecombe wspierała potem Reform UK, następczynię Brexit Party. Odpowiadała wówczas za sprawy związane z migracją.

Widdecombe dała się poznać jako zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej i aborcji. Przeszła na katolicyzm częściowo w geście niezgody na decyzję Kościoła Anglii, by wyświęcać kobiety. Sprzeciwiała się uchyleniu przepisów o zakazie promocji homoseksualizmu przez władze samorządowe z 1988 roku.

Widdecombe pojawiła się w popularnych programach telewizyjnych: „Strictly Come Dancing” oraz celebryckiej wersji „Big Brothera”.