32-letni mężczyzna z Bangladeszu, główny podejrzany w sprawie o zamordowanie 27-letniej Polki na Kos, został tymczasowo aresztowany. W przesłuchaniu mężczyzny brali udział polscy prokuratorzy. Nie ma na razie informacji o zmianie zarzutów. Dotychczas postawione związane są z porwaniem i gwałtem.

Główny podejrzany w sprawie o zamordowanie 27-letniej Anastazji Rubińskiej na Kos, 32-letni mężczyzna z Bangladeszu, został w środę przed godz. 13 doprowadzony do sądu. Tam miał zeznawać przez 2 godziny. Jak informują greckie media, mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Nie ma natomiast informacji o zmianie zarzutów. Dotychczas postawione mu zarzuty są związane z porwaniem i gwałtem.

Na miejscu w Grecji są prokuratorzy z Polski. "Polscy prokuratorzy, którzy na moje polecenie udali się do Grecji, wzięli dziś udział w przesłuchaniu podejrzanego przez sędziego śledczego na wyspie Kos" - przekazał na Twitterze Zbigniew Ziobro.

Portal dimokratiki.gr poinformował, że 32-latek złożył wyjaśnienia w asyście wyznaczonego przez sąd obrońcy. Mężczyzna - według medialnych doniesień - powiedział, że po spotkaniu z Polką w sklepie, pojechali razem motocyklem do jego domu. Jak mówił, Anastazja chciała skorzystać z toalety. Następnie wyszli z domu. Jak powiedział, zostawił on Polkę "w centralnym miejscu", aby mogła sama wrócić do hotelu, w którym mieszkała.

Zaznaczał także, że - wbrew temu, o czym mówił wcześniej - nie doszło między nimi do stosunku.

Współlokator mężczyzny powiedział, że kolejnego dnia widział 32-latka "zdenerwowanego i zabrudzonego".

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.