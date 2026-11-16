Zabójcy Borysa Niemcowa potajemnie opuścili więzienie i wiodą spokojne życie

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Trzy z pięciu osób skazanych za zabójstwo Borysa Niemcowa, jednej z najważniejszych postaci rosyjskiej opozycji, zostały przedterminowo zwolnione z kolonii karnych - informuje „Projekt”. Zabójcy wiodą „spokojne życie” w Czeczenii.

Borys Niemcow został zastrzelony 27 lutego 2015 roku na Moskworieckim Moście, w bezpośrednim sąsiedztwie Kremla (fot. KIRILL KUDRYAVTSEV)

Borys Niemcow został zastrzelony 27 lutego 2015 roku na Moskworieckim Moście, w bezpośrednim sąsiedztwie Kremla (fot. KIRILL KUDRYAVTSEV) / AFP/East News

Osoby zaangażowane w zabójstwo Borysa Niemcowa, o których wspomina „Projekt”, to mężczyźni powiązani z Czeczenią: Zaur Dadajew (to on zastrzelił rosyjskiego opozycjonistę) oraz bracia Anzor i Szadid Gubaszewowie (pomagali w śledzeniu Niemcowa i obserwowali scenę zbrodni).

W 2017 roku cała trójka została skazana odpowiednio na 20, 19 i 16 lat pozbawienia wolności. „Projekt” informuje, powołując się na źródło, że skazani opuścili przedterminowo kolonie karne. Serwis znalazł na to pośrednie dowody w rządowych bazach danych, które wyciekły.

Domniemani zleceniodawcy nadal nie ponieśli odpowiedzialności

Zaur Dadajew, który w przypadku zwolnienia warunkowego mógłby opuścić kolonię karną dopiero w 2028 roku, odzyskał wolność w październiku 2024 r. Mógł to być dar z okazji narodzin dziecka - pisze „Projekt”, dodając, że Dadajew poślubił w więzieniu pracownicę administracji czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa. Wiadomo, że zabójca Borysa Niemcowa osiedlił się ok. 80 km od Groznego i spłacił swój dług bankowy w wysokości 1,2 mln rubli.

Jeśli chodzi o braci Gubaszewów, to oni również ożenili się po wyjściu na wolność. Mieszkają w Groznym i planują budowę domów. Cała trójka została zwolniona pod warunkiem, że będzie prowadzić „spokojne życie” - zaznacza „Projekt”.

Kolejny Czeczen zaangażowany w zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty, Temirlan Eskerchanow, został w 2024 roku zwolniony z więzienia po podpisaniu umowy z resortem obrony. Piąty skazany, Chamzat Bachajew, otrzymał wyrok 11 lat więzienia i odbył już karę.

„Projekt” podkreśla, że domniemani organizatorzy i zleceniodawcy zabójstwa Niemcowa nadal nie ponieśli odpowiedzialności. Nie chodzi przy tym wyłącznie o wpływowych urzędników - przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa, deputowanego do Dumy Państwowej Adama Delimchanowa oraz członków rodziny Geremiejewów.

Borys Niemcow - jedna z najważniejszych postaci rosyjskiej opozycji

Borys Niemcow, urodzony w 1959 r., był rosyjskim politykiem, fizykiem i jednym z najbardziej rozpoznawalnych krytyków Władimira Putina. W latach 90. pełnił funkcję gubernatora obwodu niżnonowogrodzkiego, a następnie wicepremiera Rosji w rządzie Borysa Jelcyna. Był wówczas postrzegany jako jeden z polityków młodszego pokolenia, mających wpływ na kierunek reform po upadku ZSRR.

Z czasem Niemcow znalazł się w opozycji wobec władz na Kremlu. Otwarcie krytykował ograniczanie demokracji, korupcję oraz politykę Rosji wobec Ukrainy. Współtworzył raporty dotyczące m.in. majątku i stylu życia rosyjskich elit oraz rosyjskiego zaangażowania militarnego w Donbasie.

27 lutego 2015 roku został zastrzelony na Moskworieckim Moście, w bezpośrednim sąsiedztwie Kremla. Miał 55 lat. Zabójstwo wywołało międzynarodowe reakcje i stało się symbolem zagrożeń, z jakimi mierzyli się przeciwnicy rosyjskich władz. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał później, że rosyjskie śledztwo nie doprowadziło do ustalenia osób, które zleciły zbrodnię.