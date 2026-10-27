Zabójca, skazany na dożywocie, uciekł z więzienia. Wyznaczono nagrodę

Jacob Allen Morley został skazany w czerwcu 2025 r. na dożywocie za morderstwo pierwszego stopnia swojego kolegi Cody'ego Birchfielda. Do zabójstwa doszło w 2022 r. Według CBS News, ciało Birchfielda znaleziono ukryte pod domem Morleya.
Oprócz morderstwa, 28-latek został skazany również za wandalizm, manipulowanie dowodami, włamanie z użyciem przemocy i uchylanie się od aresztowania.
Przedostał się przez ogrodzenie i ukradł auto
Jak wynika z danych Departamentu Więziennictwa stanu Tennessee (TDOC), mężczyzna uciekł w niedzielę z zakładu karnego Northwest Correctional Complex w Tiptonville, znajdującego się około 145 km na północ od Memphis. Jego zaginięcie odkryto wieczorem.
TDOC poinformował, że nagrania z kamer bezpieczeństwa potwierdziły, że Morley przedostał się przez ogrodzenie więzienia i uciekł w więziennym uniformie.
Śledczy opublikowali również nagranie z monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna kradnie białego Forda F-350 - samochód służbowy znajdującej się w pobliżu farmy.
Nagroda za pomoc w schwytaniu zbiega
Morley został wpisany na listę najbardziej poszukiwanych osób przez Biuro Śledcze Tennessee. Za informacje, które mogą pomóc w jego zatrzymaniu wyznaczono nagrodę w wysokości do 2500 dolarów.
„Tennessee Highway Patrol (stanowa policja drogowa – przyp. red.) prowadzi poszukiwania m.in. z powietrza” – dodano w komunikacie.
Z rejestrów więziennych wynika, że poziom nadzoru nad Morleyem określono jako „niski” oraz że nie mógł on zostać zwolniony przed grudniem 2083 r.
Media przypominają, że to nie pierwszy pościg za Morleyem. Jego aresztowanie w 2022 roku nastąpiło po policyjnej obławie - mężczyzna przekroczył wówczas granice stanowe i dotarł do Karoliny Północnej.
BBC zwraca uwagę, że o służbie więziennej w stanie Tennessee było ostatnio głośno za sprawą nieudanej egzekucji Christy Pike. Skazana za morderstwo kobieta przeżyła otrzymanie śmiercionośnego zastrzyku, co doprowadziło do rezygnacji komisarza TDOC Franka Strady.