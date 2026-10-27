Zabójca, skazany na dożywocie, uciekł z więzienia. Wyznaczono nagrodę

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28-letni Jacob Allen Morley, skazany na dożywocie za zabójstwo, uciekł z więzienia w amerykańskim stanie Tennessee. Mężczyzna przedostał się przez ogrodzenie zakładu karnego, a następnie ukradł samochód i odjechał w nieznanym kierunku. Za informacje, które mogą pomóc zatrzymać uciekiniera, wyznaczono nagrodę.

Jacob Allen Morley, skazany na dożywocie za zabójstwo, uciekł z więzienia w amerykańskim stanie Tennessee (fot. Tennessee Bureau of Investigation)

Jacob Allen Morley, skazany na dożywocie za zabójstwo, uciekł z więzienia w amerykańskim stanie Tennessee (fot. Tennessee Bureau of Investigation) / materiały udostępnione

Jacob Allen Morley został skazany w czerwcu 2025 r. na dożywocie za morderstwo pierwszego stopnia swojego kolegi Cody'ego Birchfielda. Do zabójstwa doszło w 2022 r. Według CBS News, ciało Birchfielda znaleziono ukryte pod domem Morleya.

Oprócz morderstwa, 28-latek został skazany również za wandalizm, manipulowanie dowodami, włamanie z użyciem przemocy i uchylanie się od aresztowania.

Przedostał się przez ogrodzenie i ukradł auto

Jak wynika z danych Departamentu Więziennictwa stanu Tennessee (TDOC), mężczyzna uciekł w niedzielę z zakładu karnego Northwest Correctional Complex w Tiptonville, znajdującego się około 145 km na północ od Memphis. Jego zaginięcie odkryto wieczorem.

TDOC poinformował, że nagrania z kamer bezpieczeństwa potwierdziły, że Morley przedostał się przez ogrodzenie więzienia i uciekł w więziennym uniformie.

Śledczy opublikowali również nagranie z monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna kradnie białego Forda F-350 - samochód służbowy znajdującej się w pobliżu farmy.

Nagroda za pomoc w schwytaniu zbiega

Morley został wpisany na listę najbardziej poszukiwanych osób przez Biuro Śledcze Tennessee. Za informacje, które mogą pomóc w jego zatrzymaniu wyznaczono nagrodę w wysokości do 2500 dolarów.

„Tennessee Highway Patrol (stanowa policja drogowa – przyp. red.) prowadzi poszukiwania m.in. z powietrza” – dodano w komunikacie.

Z rejestrów więziennych wynika, że ​​poziom nadzoru nad Morleyem określono jako „niski” oraz że nie mógł on zostać zwolniony przed grudniem 2083 r.

Media przypominają, że to nie pierwszy pościg za Morleyem. Jego aresztowanie w 2022 roku nastąpiło po policyjnej obławie - mężczyzna przekroczył wówczas granice stanowe i dotarł do Karoliny Północnej.

BBC zwraca uwagę, że o służbie więziennej w stanie Tennessee było ostatnio głośno za sprawą nieudanej egzekucji Christy Pike. Skazana za morderstwo kobieta przeżyła otrzymanie śmiercionośnego zastrzyku, co doprowadziło do rezygnacji komisarza TDOC Franka Strady.