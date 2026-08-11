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Zabici i ranni w atakach na Ukrainę. Kolejna krwawa noc

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (05:37)

Co najmniej pięć osób zginęło, a 20 zostało rannych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku powietrznego na Zaporoże, miasto położone w południowo-wschodniej części Ukrainy. Informację przekazał we wtorek nad ranem Iwan Fiodorow, szef regionalnej administracji wojskowej.

Zabici i ranni w atakach na Ukrainę. Kolejna krwawa noc
Ratownicy pomagają ludziom poszkodowanym w ataku na Zaporoże 10 sierpnia 2026 r. (Zdjęcie ilustracyjne, fot. EPA/DARYNA NAUMOVA) /PAP

Według Fiodorowa rosyjskie wojska użyły podczas ataku pocisków balistycznych oraz kierowanych bomb lotniczych.

Tej samej nocy Rosjanie przeprowadzili również ataki rakietowe na Kijów. Jak wynikało ze wstępnych informacji, w stolicy ranna została co najmniej jedna osoba. W centrum miasta doszło do pożarów, a wśród zaatakowanych obiektów znalazły się magazyny. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że rosyjskie siły wykorzystały przeciwko miastu pociski balistyczne.

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Ukraińskie siły powietrzne w nocy ostrzegały także przed możliwością uderzenia nimi w Sumy, Charków i Czernihów.

W ostatnim czasie Rosja zwiększyła częstotliwość wykorzystywania pocisków balistycznych. Ich przechwycenie jest możliwe jedynie przy użyciu części systemów obrony powietrznej, m.in. amerykańskich baterii Patriot wyposażonych w pociski PAC-3. Ukraina zmaga się jednak z niedoborem tych pocisków, który pogłębił się w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi od końca lutego.

Równocześnie Ukraina zwiększa liczbę ataków wymierzonych w rosyjskie miasta znajdujące się w znacznej odległości od ukraińskiej granicy – pisze agencja AFP.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina
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