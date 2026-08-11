Zabici i ranni w atakach na Ukrainę. Kolejna krwawa noc

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Co najmniej pięć osób zginęło, a 20 zostało rannych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku powietrznego na Zaporoże, miasto położone w południowo-wschodniej części Ukrainy. Informację przekazał we wtorek nad ranem Iwan Fiodorow, szef regionalnej administracji wojskowej.

Według Fiodorowa rosyjskie wojska użyły podczas ataku pocisków balistycznych oraz kierowanych bomb lotniczych.

Tej samej nocy Rosjanie przeprowadzili również ataki rakietowe na Kijów. Jak wynikało ze wstępnych informacji, w stolicy ranna została co najmniej jedna osoba. W centrum miasta doszło do pożarów, a wśród zaatakowanych obiektów znalazły się magazyny. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że rosyjskie siły wykorzystały przeciwko miastu pociski balistyczne.

Ukraińskie siły powietrzne w nocy ostrzegały także przed możliwością uderzenia nimi w Sumy, Charków i Czernihów.

W ostatnim czasie Rosja zwiększyła częstotliwość wykorzystywania pocisków balistycznych. Ich przechwycenie jest możliwe jedynie przy użyciu części systemów obrony powietrznej, m.in. amerykańskich baterii Patriot wyposażonych w pociski PAC-3. Ukraina zmaga się jednak z niedoborem tych pocisków, który pogłębił się w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi od końca lutego.

Równocześnie Ukraina zwiększa liczbę ataków wymierzonych w rosyjskie miasta znajdujące się w znacznej odległości od ukraińskiej granicy – pisze agencja AFP.