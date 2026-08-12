Zabawka z Shein wybuchła. 4-latek trafił do szpitala

RMF24

Czterolatek z Wielkiej Brytanii trafił do szpitala po tym, jak zabawka typu gniotek eksplodował mu w twarz – podaje BBC. Matka chłopca przyznała, że kupiła zabawkę na popularnej platformie zakupowej Shein. Produkt został już wycofany ze sprzedaży.

Chłopiec bawił się gniotkiem, gdy zabawka nagle pękła i wybuchła prosto w jego twarz, rozpryskując gęstą, białą substancję o piaszczystej konsystencji. Początkowo wydawało się, że chłopiec doznał jedynie lekkiego podrażnienia oczu, jednak następnego dnia jego oczy były mocno spuchnięte i nie mógł ich otworzyć. Matka natychmiast zabrała syna do szpitala.

W placówce medycznej chłopcu przepłukano oczy. Dziecko miało problemy z ostrością widzenia i otrzymało krople, które pomogły z dolegliwościami.

Patrzenie na to, jak dziecko przechodzi przez coś takiego było strasznym doświadczeniem dla rodzica – przyznała matka chłopca.

Jodanna Bevan przyznaje, że czuje się winna za zakup podrobionej zabawki i apeluje do innych rodziców, aby nie kupowali tanich rzeczy z internetu.

Media społecznościowe nakręcają popularność zabawek

Gniotki stały się niezwykle popularne wśród dzieci dzięki mediom społecznościowym, takim jak TikTok, Instagram czy YouTube. Wzrost zainteresowania tymi produktami sprawił, że na rynku pojawiło się wiele podróbek, często sprzedawanych na internetowych platformach i bazarach. Brytyjskie służby celne tylko w ubiegłym roku przechwyciły ponad 260 tysięcy podrobionych zabawek.

Podrabiane gniotki mogą zawierać niebezpieczne substancje chemiczne, takie jak ftalany czy benzeny, które są regulowane jako substancje szkodliwe. Ftalany są stosowane m.in. w kosmetykach i opakowaniach żywności, ale ich obecność w zabawkach jest ściśle kontrolowana. To po prostu nie ma sensu, że nie ma żadnych regulacji ani kontroli dotyczących importu zabawek kupowanych na stronach takich jak Shein – komentuje matka 4-latka.

Jak rozpoznać bezpieczną zabawkę?

Brytyjski Departament Biznesu i Handlu zaleca, by kupować zabawki u sprawdzonych sprzedawców i upewnić się, że są wyraźnie oznaczone ograniczeniami wiekowymi. Warto także szukać na opakowaniu oznaczenia CE (Conformite Europeenne). To oznaczenie, które potwierdza, że produkt – w tym zabawka – spełnia wymagania unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Umieszczenie znaku CE na zabawce oznacza, że producent deklaruje, iż produkt został oceniony i spełnia wszystkie odpowiednie wymogi prawne Unii Europejskiej.

Oświadczenie platformy

Przedstawiciele Shein zapewnili, że traktują sprawę poważnie i produkt został już usunięty z oferty.

Nasz zespół ds. bezpieczeństwa i zgodności produktów przeanalizował tę sprawę, a produkt został usunięty z platformy. Nasz dział obsługi klienta skontaktował się z rodziną i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia

– przekazano w oświadczeniu.