Z Renu wyłowiono wrak „malucha”. W środku były ludzkie szczątki

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Niski poziom wody w Renie odsłonił wrak Fiata 126p, czyli popularnego malucha. Wewnątrz znalezionego na początku sierpnia przez strażaków z Königswinter samochodu, znajdowały się ludzkie szczątki. Sprawą zajmują się niemieccy śledczy i eksperci medycyny sądowej.

Początek sierpnia przyniósł niecodzienne wydarzenie w okolicach Königswinter - donosi niemiecki serwis WDR. Niemieccy strażacy, patrolując brzeg Renu, natknęli się na wrak samochodu odsłonięty przez wyjątkowo niski poziom wody. Okazało się, że to Fiat 126p – kultowy maluch, który przez dekady był symbolem polskiej motoryzacji.

Ludzkie szczątki w środku malucha

Akcja wydobycia wraku odbyła się 18 sierpnia. W trakcie prac ratowniczych i zabezpieczających funkcjonariusze natrafili na fragmenty ludzkich kości zarówno wewnątrz pojazdu, jak i w jego pobliżu. Na miejsce wezwano specjalistów z policji kryminalnej oraz techników kryminalistyki, którzy rozpoczęli szczegółowe oględziny.

Akcja wydobycia wraku z dna rzeki, fot. Policja w Duisburgu / materiały udostępnione

Jak informuje policja w Bonn, dotychczas nie udało się powiązać odnalezionego samochodu z żadną sprawą dotyczącą osoby zaginionej. Stan techniczny wraku oraz zaawansowana korozja utrudniają ustalenie jego historii i ostatniego właściciela.

Niemiecka policja ustaliła do tej pory, że samochód został wyprodukowany prawdopodobnie w latach 70. ubiegłego wieku. Jak podaje Presse Portal, Znaleziona w środku apteczka pierwszej pomocy miała datę ważności na 1971 rok.

Sprawą zajmują się eksperci

Fragmenty kości zostały przekazane do zakładu medycyny sądowej w Kolonii. Specjaliści mają ustalić, do kogo należały szczątki oraz w jakich okolicznościach znalazły się w Renie. Na ten moment śledczy nie mają pewności, czy sprawa ma związek z przestępstwem, czy też jest to tragiczny wypadek sprzed lat.