Z promem utracono łączność. Ruszyła wielka akcja ratunkowa, służby poszukują 140 osób

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Indonezyjskie służby ratunkowe poszukują 140 osób, które zaginęły po tym, jak utracono łączność z promem pasażerskim na Morzu Jawajskim. W sumie na pokładzie były 243 osoby, 102 są już bezpieczne, jeden z pasażerów zmarł.

Statek „Virgo Transport 8” stracił łączność podczas rejsu z Jawy Wschodniej do prowincji Kalimantan Południowy na wyspie Borneo. Jednostka zmierzała do tego miasta z Surabai – drugiego co do wielkości miasta Indonezji, położonego w prowincji Jawa Wschodnia.



Wstępne informacje wskazywały, że ostatnia znana pozycja statku znajdowała się na Morzu Jawajskim, w odległości około 148 kilometrów od przystani w Banjarmasin.

Putu Sudayana, szef służb ratowniczych w Banjarmasin przekazał, że ratownicy rozpoczęli akcję poszukiwawczą, wysyłając ekipę, statki i helikopter w kierunku ostatniej znanej pozycji statku pasażerskiego. Nie powiedział jednak, co stało się z promem.

Indonezja, archipelag składający się z 17 000 wysp, w dużym stopniu opiera transport na promach, a pokonywanie trasy przez morze jest tańsze i bardziej dostępne nić podróże lotnicze. Agencja Reutera zaznacza jednak, że normy bezpieczeństwa nie zawsze są rygorystycznie egzekwowane, co skutkuje stosunkowo wysokim wskaźnikiem wypadków.