Z jeziora wyłowiono ciało. To mąż włoskiej minister

RMF24

Włoskie służby odnalazły ciało męża minister rządu Giorgii Meloni - Eugenii Roccelli. Mężczyzna zaginął pod koniec czerwca podczas pobytu nad jeziorem Vico w prowincji Viterbo.

Ciało odnaleziono 4 sierpnia, około 20 metrów od brzegu, po ponad miesiącu intensywnych poszukiwań prowadzonych przez służby ratunkowe i specjalistów z całych Włoch. Jezioro było przeczesywane przy użyciu m.in. sonarów ze względu na dużą ilość glonów i muliste dno.

Zwłoki zostały przewiezione do miejsca, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok – relacjonuje „Corriere Della Sera”.

Informacje o odnalezieniu Luigiego Cavallariego potwierdziła w oświadczeniu jego żona. Minister bez teki podziękowała wszystkim zaangażowanym w poszukiwania oraz osobom, które okazały jej wsparcie w tym trudnym czasie. „Kończy się dziś okres rozdzierającego oczekiwania” – stwierdziła.

Eugenia Roccella i Luigi Cavallari świętowali w marcu 50-lecie małżeństwa. Mieli dwoje dzieci. Cavallari był inżynierem, wykładowcą akademickim i rzadko pojawiał się publicznie u boku żony.

Okoliczności tragedii

Do tragedii doszło, gdy Cavallari wskoczył do jeziora pod koniec czerwca. Po chwili miał powiedzieć, że nie czuje się dobrze. Następnie zniknął pod wodą. Roccella, będąc na miejscu, natychmiast wezwała pomoc.

Po zaginięciu męża minister dziękowała w mediach społecznościowych wszystkim, którzy okazali jej wsparcie. Wyrazy współczucia rodzinie złożyli przedstawiciele włoskiej sceny politycznej.