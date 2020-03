Każdego roku do Polski importowanych jest około milion używanych samochodów. Niektórzy kupujący korzystają z ofert firm zajmujących się sprowadzaniem pojazdów do kraju, inni dokonują zakupu na własną rękę. O jakich formalnościach i opłatach należy pamiętać i jak korzystnie ubezpieczyć samochód?

Jak znaleźć idealny samochód za granicą?

Kupowanie samochodu na własną rękę zazwyczaj jest znacznie tańsze niż korzystanie z oferty pośredników, zawodowo zajmujących się sprzedażą aut używanych. Do ceny zakupu pojazdu w takiej sytuacji należy doliczyć także szacowane koszty podróży, pobytu na miejscu i akcyzę. Wadą takiego rozwiązania jest jednak to, że znalezienie odpowiedniego samochodu za granicą nieraz stanowi duże wyzwanie. Dlatego nie warto jechać po auto "w ciemno". Wycieczka po komisach i innych zagranicznych punktach sprzedaży używanych pojazdów może okazać się bezowocna i wiązać się tylko ze stratą czasu oraz pieniędzy. Należy przejrzeć jak najwięcej ogłoszeń sprzedaży, pamiętając o tym, że nie wszystkie pojazdy idealnie prezentujące się na zdjęciach rzeczywiście są prawdziwymi perełkami. Po wstępnej selekcji najlepiej skontaktować się z właścicielem i zadać mu szereg niezbędnych pytań na temat historii pojazdu, przebiegu, stanu technicznego i kompletu dokumentów. Sprzedający powinien spełnić prośby dotyczące przesłania dodatkowych zdjęć lub skanu dokumentów pojazdu. Oznacza to, że nie ma nic do ukrycia.

Transport na kołach czy na lawecie?

Po udanych oględzinach należy zastanowić się nad sposobem sprowadzenia pojazdu do Polski. Istnieją dwie opcje. Pierwsza to przewiezienie samochodu na lawecie, a drugą jest "powrót na kołach". Wynajęcie lawety lub skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy wiąże się z dodatkowymi kosztami, dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest samodzielne powrócenie do kraju samochodem. Minusem tego rozwiązania jest jednak to, że w takiej sytuacji auto musi być w pełni sprawne, dlatego to rozwiązanie jest niemożliwe w przypadku ściągania pojazdu "do remontu".

Jakie formalności należy załatwić przed przyjazdem do kraju?

Właściciel pojazdu powinien dysponować wszystkimi niezbędnymi dokumentami, czyli dowodem własności, dowodem rejestracyjnym, przeglądem technicznym, książką serwisową. Opcjonalnie - może posiadać także kartę pojazdu oraz analizę składu spalin. Jeśli wszystko jest w porządku, można przystąpić do podpisywania umowy. Powinna ona zostać jednocześnie przetłumaczona na język polski lub przygotowana w wersji dwujęzycznej. Kupując auto jako osoba fizyczna zyskuje się prawo do rękojmi, czyli możliwości ubieganie się o odszkodowanie z tytułu usterek, które nie były znane nowemu właścicielowi. Dzieje się tak jednak tylko pod warunkiem, że w umowie nie znalazł się zapis, w którym kupujący deklaruje, że wszelkie wady pojazdu są mu znane. Mając pewne wątpliwości co do stanu technicznego auta, warto skorzystać na miejscu z pomocy rzeczoznawcy, a przynajmniej dokonać przeglądu technicznego samochodu.

Po sfinalizowaniu transakcji przychodzi czas na dopełnienie formalności w kraju zakupu. Sprzedający zazwyczaj pragnie wyrejestrować auto, zanim opuści ono kraj, a więc konieczne będzie udanie się do stosownego urzędu i uzyskanie tymczasowych tablic rejestracyjnych, a także tymczasowego dowodu rejestracyjnego. Oczywiście, będzie to wymagało uiszczenia pewnych opłat, podobnie jak zakupu tymczasowego ubezpieczenia OC. Auta pochodzące z Unii Europejskiej nie są objęte cłem, ale jeśli sprowadza się samochód spoza wspólnoty, należy zapłacić 10% wartości auta. Kolejna opłata to podatek VAT, który często opłaca się uiszczać za granicą. Przykładowo, w Niemczech stawka wynosi 19, a nie 23% jak w Polsce.

Jakie formalności i opłaty czekają na kupującego w Polsce?

Po powrocie do kraju nowego właściciela czeka jeszcze opłacenie akcyzy, czego można dokonać w urzędzie celnym lub online. Samochody z silnikiem do pojemności 2 l są objęte akcyzą w wysokości 3,1% wartości samochodu, natomiast pozostałe pojazdy - 18,6%. Opłaty należy dokonać w ciągu 30 dni od zakupu samochodu. Jeśli cena wyda się urzędnikom podejrzanie niska, prawdopodobnie Urząd Skarbowy wyceni auto samodzielnie. Kolejne formalności, które należy załatwić w Polsce do tłumaczenie dokumentów, przegląd techniczny i oczywiście rejestracja auta.

Jak korzystnie ubezpieczyć samochód?

Pamiętaj, że najpóźniej w dniu rejestracji musisz wykupić ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie narazisz się na karę wynoszącą nawet kilka tysięcy złotych.

Samodzielne sprowadzenie samochodu z zagranicy to spora oszczędność, a umiejętne znalezienie ubezpieczenia przy pomocy kalkulatora sprawi, że w portfelu pozostanie dodatkowe kilkaset złotych. Warto być jednak w pełni świadomym zalet i wad takiego rozwiązania i przeanalizować, czy koszty dodatkowe nie sprawią, że przekroczysz budżet na zakup pojazdu.