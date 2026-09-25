Xi ogłosił porozumienie z Trumpem. „Historyczny moment”

RMF24

Przywódca Chin Xi Jinping podczas kolacji w Białym Domu przekazał, że osiągnął porozumienie z Donaldem Trumpem w wielu kwestiach. „To nadało nową treść naszym relacjom w zakresie stabilności strategicznej” – stwierdził lider Państwa Środka.

Prezydent Trump i ja odbyliśmy szczerą i pogłębioną wymianę zdań, osiągając porozumienie w wielu kwestiach. To nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w zakresie stabilności strategicznej i zapewniło nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich – oznajmił Xi w przemówieniu podczas uroczystej kolacji wydanej na jego cześć przez Trumpa.

Xi nie wymienił zawartych z prezydentem USA porozumień. Określił jednak spotkanie z nim – drugie w ciągu czterech miesięcy – „historycznym momentem” w stosunkach obu mocarstw. Wyraził też nadzieję na wzmocnienie przyjaźni między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.

Trump w swoim przemówieniu nie nawiązał do żadnych porozumień. Podkreślił jednak, że on i Xi rozumieją, że „choć reprezentują różne systemy, to więzi między ich narodami są trwałe i nigdy nie dogadywali się lepiej”.

Prezydent USA wyraził żal, że nie mógł jeszcze przyjąć Xi w budowanej sali balowej. Zaprosił jednak gości do podziwiania powstającej budowli, której ukończenie ma nastąpić za rok.

Trump zaprezentował też prezent dla Xi – rzeźbę bielika amerykańskiego siedzącego na gałęzi. Podczas publicznej części wystąpienia chiński przywódca nie przedstawił podobnego upominku dla gospodarza.

Obaj politycy szeroko wspominali natomiast wspólną przeszłość obu krajów, zwłaszcza sojusz podczas II wojny światowej i – jak określił to Xi – walkę ramię w ramię przeciwko japońskim militarystycznym agresorom.

„Nawiązaliśmy przyjaźń, naprawdę wielką przyjaźń”. Trump przywitał Xi Jinpinga „Prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń, naprawdę wielką przyjaźń, opartą na wzajemnym szacunku i żywotnych interesach naszego narodu” – powiedział Donald Trump. W czwartek w Białym Domu doszło do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z…

Technologiczni giganci na kolacji z chińskim przywódcą

Kolacja na cześć Xi była elementem nadzwyczaj wystawnych ceremonii z okazji wizyty chińskiego przywódcy.

Wzięli w niej udział przedstawiciele amerykańskich elit politycznych i biznesowych, w tym m.in. szefowie Nvidii, Google’a, Apple’a, OpenAI, Microsoftu, JPMorgan oraz Boeinga.

Na kolację podano potrawkę z leśnych grzybów w sosie dyniowym, okonia morskiego w sezamie z pieczoną kapustą chińską, a także lody z miodem z Białego Domu i ciasto z orzechami włoskimi oraz wiśniową konfiturą.

Brak szczegółów rozmów

Jak dotąd Biały Dom ani sam prezydent Trump nie ujawnili żadnych szczegółów rozmów z Xi ani ewentualnych zawartych porozumień.

Wszystkie informacje na temat przebiegu rozmów pochodzą z chińskich mediów państwowych.

Według agencji Xinhua Xi i Trump „wymienili poglądy” na temat wojny w Ukrainie. Xi miał także zachęcić Trumpa do powrotu do negocjacji z Iranem oraz wezwać do ostrożności w sprawie Tajwanu.

Mamy nadzieję, że strona amerykańska będzie trzymać się właściwego stanowiska, sprzeciwiającego się „niepodległości” Tajwanu, ostrożnie podejdzie do problemu i położy solidne fundamenty pod współpracę strategiczną – oświadczył chiński przywódca, cytowany przez agencję.

Przed spotkaniem Trump mówił o potrzebie zrównoważenia relacji handlowych i zapowiadał rozmowę o sztucznej inteligencji. Jednocześnie sprzeciwiał się regulacji tej technologii.

Dzień wcześniej USA i Chiny przedłużyły rozejm w prowadzonej wojnie handlowej. Obowiązuje on jednak tylko do 10 stycznia.