Wyższa akcyza na alkohol od 2027 roku? Rząd chce przeznaczyć dodatkowe miliardy na zdrowie

Więcej za alkohol, więcej na zdrowie
Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, akcyza wzrośnie na wszystkie główne kategorie napojów alkoholowych.
Stawka na alkohol etylowy podskoczy z obecnych 8 811 zł do 10 109 zł za hektolitr stuprocentowego alkoholu. Podwyżki obejmą także piwo (z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato), wino i napoje fermentowane (z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr), wyroby pośrednie (z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr) oraz cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. (z 97 zł do 122,71 zł za hektolitr).
Jak podkreśla KPRM, nadwyżka wpływów z akcyzy ponad poziom z 2026 roku zostanie przekazana do Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2027 i 2028 do NFZ ma trafić łącznie 2,8 mld zł – po 1,4 mld zł rocznie. Środki te mają być przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Cel: mniej alkoholu, więcej zdrowia
Rząd liczy, że wyższe ceny alkoholu przełożą się na ograniczenie jego spożycia, a tym samym na zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych związanych z nadużywaniem napojów wyskokowych.
Proponowana podwyżka ma również ograniczyć dostępność cenową alkoholu i związane z tym negatywne skutki zdrowotne czy społeczne – podkreśla Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Teraz trafi pod obrady Sejmu.