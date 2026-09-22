Wyższa akcyza na alkohol od 2027 roku? Rząd chce przeznaczyć dodatkowe miliardy na zdrowie

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Rząd przyjął projekt ustawy, który od 2027 roku podniesie stawki akcyzy na napoje alkoholowe. Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dodatkowe wpływy z wyższych podatków mają zasilić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem jest nie tylko zwiększenie środków na opiekę zdrowotną, ale także ograniczenie dostępności alkoholu i związanych z nim problemów społecznych.

Więcej za alkohol, więcej na zdrowie

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, akcyza wzrośnie na wszystkie główne kategorie napojów alkoholowych.

Stawka na alkohol etylowy podskoczy z obecnych 8 811 zł do 10 109 zł za hektolitr stuprocentowego alkoholu. Podwyżki obejmą także piwo (z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato), wino i napoje fermentowane (z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr), wyroby pośrednie (z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr) oraz cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. (z 97 zł do 122,71 zł za hektolitr).

Jak podkreśla KPRM, nadwyżka wpływów z akcyzy ponad poziom z 2026 roku zostanie przekazana do Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2027 i 2028 do NFZ ma trafić łącznie 2,8 mld zł – po 1,4 mld zł rocznie. Środki te mają być przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

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Cel: mniej alkoholu, więcej zdrowia

Rząd liczy, że wyższe ceny alkoholu przełożą się na ograniczenie jego spożycia, a tym samym na zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych związanych z nadużywaniem napojów wyskokowych.

Proponowana podwyżka ma również ograniczyć dostępność cenową alkoholu i związane z tym negatywne skutki zdrowotne czy społeczne – podkreśla Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Teraz trafi pod obrady Sejmu.