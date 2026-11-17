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Amerykański wywiad miał uzyskać informacje, według których Iran opracowuje warianty ataku na wysokich rangą przedstawicieli administracji Donalda Trumpa w Waszyngtonie — podała stacja CNN, powołując się na siedmiu amerykańskich urzędników. Rozważane mają być użycie tzw. brudnej bomby lub broni chemicznej. Biały Dom zapewnia, że obecnie nie ma wiarygodnego zagrożenia dla terytorium USA.

Według źródeł CNN działania przypisywane Iranowi mają obecnie służyć stworzeniu możliwości przeprowadzenia ataku, a nie świadczyć o podjęciu decyzji o jego wykonaniu w najbliższym czasie.

Dwaj rozmówcy stacji przekazali, że w zgromadzonych danych wywiadowczych wskazano konkretne miejsca oraz potencjalne cele. Miało to doprowadzić do serii spotkań amerykańskich urzędników i prac nad planami reagowania.

Monitorujemy wszelkie potencjalne zagrożenia, ale w tym momencie nie ma wiarygodnych zagrożeń dla kraju — oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Lauren Bis.

Prezydent Donald Trump, pytany o doniesienia CNN, oświadczył, że Iran „zapłaci cenę, jakiej żaden kraj dotąd nie zapłacił”, jeśli zaatakuje Waszyngton. Zapewnił, że jego administracja traktuje sprawę poważnie.

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego Markwayne Mullin określił natomiast opisywane plany jako „życzeniowe” i stwierdził, że nie są one nowym zagrożeniem.

CNN podała, że groźby wobec obecnych i byłych urzędników USA przypisywane Iranowi pojawiały się już wcześniej. Dotyczyły przede wszystkim ewentualnych prób ataków na Amerykanów przebywających poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Czym jest „brudna bomba”?

„Brudna bomba” nie jest bombą atomową. To klasyczny ładunek wybuchowy połączony z materiałem promieniotwórczym, którego eksplozja może rozproszyć radioaktywne substancje na dużym obszarze.

Eksperci, na których powołuje się CNN, zaznaczają, że bezpośrednie ofiary takiego ataku pojawiłyby się w rezultacie samej eksplozji. Rozprzestrzenienie materiałów radioaktywnych mogłoby jednak prowadzić do skażenia terenu, zagrożeń zdrowotnych i poważnej paniki społecznej.

Według jednego ze źródeł amerykański wywiad miał przechwycić informacje sugerujące, że Iran przechowuje na terytorium USA materiały potrzebne do skonstruowania ładunku. Urzędnicy mają być podzieleni w ocenie wiarygodności tych danych.

Stałe przedstawicielstwo Iranu przy ONZ oświadczyło, że Teheran uznaje użycie broni chemicznej za całkowicie niedopuszczalne. W komunikacie „kategorycznie odrzucono” i nazwano fałszywymi zarzuty w tej sprawie.