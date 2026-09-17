„Wysysa tlen ze szkoły”. W tym kraju mają dość e-dziennika

RMF24

Troje duńskich ministrów z partii Umiarkowani proponuje radykalną zmianę w tamtejszej edukacji – likwidację systemu Aula, czyli szkolnego e-dziennika. Ich zdaniem cyfrowa platforma nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Cyfrowa rewolucja pod lupą

System Aula został wprowadzony w Danii w 2019 roku jako nowoczesne narzędzie komunikacji między szkołą a rodzicami. Miał ułatwić przekazywanie informacji, usprawnić organizację pracy i zwiększyć zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Najnowsze wyniki testów PISA, w których duńscy uczniowie wypadli wyjątkowo słabo, skłoniły jednak polityków do refleksji nad skutkami cyfryzacji edukacji.

„Władza musi wrócić w ręce dyrektora szkoły”

Jak podkreślił minister ds. podatków i wzrostu gospodarczego Jakob Engel-Schmidt, system Aula nie spełnia pokładanych w nim nadziei.

Władza musi wrócić w ręce dyrektora szkoły – zaznaczył, cytowany przez gazetę „Berlingske”. Dodał również: „Stworzono system informatyczny, który wysysa tyle ‘tlenu’ ze szkoły i klasy, że szkodzi to nauce dzieci”.

Podobne zdanie wyraziła minister szkolnictwa wyższego i nauki Christina Egelund.

„Widzimy, że sposób, w jaki odbywa się komunikacja między rodzicami a nauczycielami, przybrał niewłaściwy obrót” – podkreśliła.

Minister ds. społecznych Monika Rubin odwołała się do własnych doświadczeń jako matka. Korzystanie z tej aplikacji wiąże się z ogromną ilością pracy, w praktyce stała się dodatkowym obowiązkiem domowym – zauważyła. Dodała też: „Moje ośmioletnie dziecko nie wie, jakie ma zadania domowe, i muszą zajmować się tym rodzice”.

Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, cztery podpisał Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania trzech ustaw: nowelizacji prawa oświatowego oraz ustawy o systemie informacji oświatowej, a także noweli prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska. Prezydent podpisał cztery inne ustawy.

10 tys. wiadomości na godzinę

Z danych przytoczonych przez „Berlingske” wynika, że każdego dnia szkolnego między 7:30 a 8:30 przez system Aula wysyłanych jest około 10 tysięcy wiadomości. W 2024 roku aż 53 procent nauczycieli szkół publicznych przyznało, że pytania od rodziców są dla nich źródłem stresu. Co więcej, czas poświęcany przez nauczycieli na nauczanie spadł z 82 procent w 2018 roku do 77 procent w 2024 roku. W 2023 roku aż 80 procent nauczycieli zgłosiło, że spotkało się z ostrym, eskalującym tonem ze strony rodziców.

„Funkcjonalny analfabetyzm”, „globalny kryzys”. Jak w badaniu PISA 2025 wypadła Polska? - o tym m.in. informują wyniki najnowszej edycji międzynarodowego badania umiejętności 15-latków PISA 2025, w którym uczestniczyło 91 krajów i regionów świata. Polski raport został opublikowan równocześnie z raportem międzynarodowym, a zaprezentował…

Powrót do papieru?

Jak zauważył Jakob Engel-Schmidt, rozwiązaniem mogłoby być częściowe przywrócenie papierowych zeszytów do korespondencji z rodzicami. Kwestię, jak miałoby to wyglądać, mógłby rozstrzygnąć dyrektor danej szkoły – zaproponował.

Komentator „Berlingske” zwraca uwagę, że Aula jest krytykowana zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców, choć trudno sobie wyobrazić całkowity powrót do papierowych notatek w dzisiejszych czasach.

Minister Christina Egelund przypomina, że głównym zadaniem szkoły publicznej jest nauka czytania, pisania i liczenia, a nie odpowiadanie na niekończące się pytania rodziców.