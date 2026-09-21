Wysłannik papieża Leona XIV pojedzie do Rosji

RMF24

Kardynał Matteo Zuppi, wysłannik papieża Leona XIV ds. Ukrainy, uda się do Moskwy. Do wizyty w stolicy Rosji ma dojść pod koniec września – podała w poniedziałek rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA-Nowosti, powołując się na słowa duchownego.

Papieski wysłannik jeszcze we wrześniu uda się do Moskwy

Doradca prezydenta Rosji Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow poinformował, że podczas rozmów z Zuppim poruszone zostaną kwestie humanitarne związane z wojną w Ukrainie.

Kardynał Matteo Zuppi, który stoi na czele Konferencji Episkopatu Włoch, odwiedził już Moskwę w październiku 2024 roku. Rozmowy dotyczyły wówczas m.in. perspektyw dialogu na temat zakończenia wojny w Ukrainie, łączenia rodzin rozdzielonych w wyniku wojny oraz kolejnych wymian jeńców wojennych.

Rozmawiając z dziennikarzami w sierpniu, Zuppi zaznaczył, że ma nadzieję wrócić do Moskwy pod koniec września. Dziś natomiast agencja Bloomberg powiadomiła, że rosyjska armia gromadzi zapas pocisków balistycznych, jakie mają zostać wykorzystane do ostrzeliwania ukraińskiej infrastruktury energetycznej w okresie jesienno-zimowym.

Gdy wysłannik papieża był w Ukrainie, przekazał jeńcom breloczki

W lipcu tego roku Zuppi gościł w Ukrainie. Podczas wizyty w Kijowie modlił się o sprawiedliwy pokój, odwiedził także obóz dla jeńców wojennych oraz spotkał się z uchodźcami wojennymi, którym rozdał symboliczne breloczki do kluczy jako znak - jak podawały watykańskie media - nadziei na rychły powrót do domu. Papież wysłał mnie tutaj, bym powiedział wam, że modli się o pokój i szybkie zakończenie wojny - mówił wtedy Zuppi.

Wizyty Zuppiego są częścią misji humanitarnej Watykanu związanej z wojną w Ukrainie, którą kardynał realizuje od 2023 roku na polecenie ówczesnego papieża Franciszka.