Wysłannicy Trumpa wreszcie dotrą do Kijowa? Podano wstępną datę

RMF24

Steve Witkoff i Jared Kushner, wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, mają w drugiej połowie sierpnia przyjechać do Kijowa - podało w czwartek z Waszyngtonu Radio Wolna Europa. Według tych informacji ich wizyta ma być związana m.in. z obchodami 35. rocznicy niepodległości Ukrainy.

Korespondent Radia Wolna Europa Alex Raufoglu, powołując się na dwa źródła, przekazał, że Witkoff i Kushner mają uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych 24 sierpnia.

Tego dnia Ukraina będzie obchodzić 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości.

O planowanej na sierpień pierwszej wizycie obu wysłanników w Ukrainie informował we wtorek również dziennik „Financial Times”. Gazeta podała tę wiadomość po spotkaniu prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Według „FT” przyjazd Witkoffa i Kushnera ma służyć ożywieniu działań dyplomatycznych zmierzających do zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

Pierwsz raz w Kijowie

Witkoff i Kushner byli wcześniej zaangażowani w mediacje między Rosją a Ukrainą. Dyplomaci kilkukrotnie odwiedzali jednak Rosję, by spotkać się z Władimirem Putinem, ale do Kijowa nie dotarli. W pewnym momencie Wołodymyr Zełenski wprost stwierdził, że takie niesymetryczne traktowanie obu stron konfliktu stanowi afront wobec Ukrainy.

Jak przypomniano, rozmowy utknęły pod koniec lutego w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. Ostatnio co prawda doszło do spotkania na wysokim szczeblu, między szefami dyplomacji Rosji i USA - Siergiejem Ławrowem i Marco Rubio, ale rozmowy zakończyły się po pół godziny i nie przyniosły znaczących rezultatów.

Informacje o terminie i szczegółowym programie wizyty nie zostały oficjalnie potwierdzone przez administrację USA ani władze w Kijowie.