Wyścigi do Białego Domu 2028 ruszyły. Kto faworytem w obu partiach?

RMF24

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Choć do kolejnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych pozostały jeszcze dwa lata, amerykańska scena polityczna powoli zaczyna przygotowania do wyścigu o sukcesję. Z opublikowanego w czwartek sondażu Reuters/Ipsos wynika, że w obozach republikanów i demokratów wykrystalizowała się pierwsza grupa liderów. Wśród najpoważniejszych pretendentów wymieniani są m.in. Marco Rubio, JD Vance, Jon Ossoff oraz Pete Buttigieg.

Republikanie: Na czele stawki Rubio i Vance

Wśród wyborców Partii Republikańskiej najsilniejszą pozycję zajmują politycy kojarzeni z obecnym obozem władzy. Badanie wykazało, że aż 45 proc. sympatyków Republikanów uznaje sekretarza stanu Marco Rubio za „znakomitego” kandydata na prezydenta. Niewiele ustępuje mu wiceprezydent J.D. Vance, na którego wskazało 43 proc. respondentów.

Wysoko w preferencjach partyjnych bazy plasuje się również gubernator Florydy Ron DeSantis – miano „znakomitego” kandydata przypisało mu 32 proc. badanych wyborców tej formacji.

Demokraci: Umiarkowani górą nad progresywnymi

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda po stronie Partii Demokratycznej, gdzie wyborcy stawiają przede wszystkim na przedstawicieli umiarkowanego skrzydła. Pierwsze miejsce w sondażowej puli dzielą senator Jon Ossoff oraz były sekretarz transportu Pete Buttigieg – obaj uzyskali po 29 proc. wskazań jako „znakomici” kandydaci.

Politycy ci wyprzedzili bardziej rozpoznawalnych w kraju, lecz bardziej progresywnych działaczy. Byłą wiceprezydent Kamalę Harris oraz gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma wskazało po 23 proc. demokratycznych wyborców. Jeszcze mniejszym poparciem w tym zestawieniu cieszy się kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez, którą za świetną kandydatkę uznało 15 proc. respondentów.

Wyścig dopiero się rozpoczyna

Eksperci i autorzy badania zwracają uwagę, że żaden z wymienionych polityków nie ogłosił jeszcze oficjalnie swojego startu w wyborach zaplanowanych na 2028 rok. Sondaż odzwierciedla jednak aktualne nastroje i wstępne pozycjonowanie sił wewnątrz obu partii na wczesnym etapie politycznego cyklu.

W badaniu zrealizowanym przez Reuters/Ipsos wzięło udział 1705 dorosłych obywateli USA, w tym po około 500 zwolenników każdej z głównych partii politycznych (margines błędu dla podgrupy wyborców partyjnych wyniósł 5 punktów procentowych).