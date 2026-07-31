Wypadek z udziałem amerykańskiego myśliwca F-35

RMF24

Do poważnego wypadku z udziałem myśliwca F-35 miało dojść w piątek rano czasu miejscowego w amerykańskim San Diego. Znajduje się tam baza piechoty morskiej.

Newsweek, powołując się na lokalne władze, pisze o incydencie z udziałem samolotu F-35 w bazie Korpusu Piechoty Morskiej USA (Marine Corps Air Station Miramar) w San Diego.

Incydent ten miał wydarzyć się ok. godz. 10:00 czasu lokalnego (ok. 19:00 w Polsce).

„Możemy potwierdzić, że w rejonie MCAS Miramar doszło do wypadku klasy A z udziałem należącego do Korpusu Piechoty Morskiej samolotu F-35B. Pilot katapultował się i został odnaleziony. Więcej informacji zostanie przekazanych w miarę rozwoju sytuacji” – przekazał Newsweekowi rzecznik Korpusu Piechoty Morskiej w wiadomości e-mail.

„Wypadek klasy A” w terminologii wojskowej USA oznacza najpoważniejszą kategorię zdarzeń, zwykle obejmującą m.in. znaczne zniszczenia sprzętu, ofiary śmiertelne lub bardzo wysokie straty finansowe.

To nie pierwszy tego typu incydent

Wypadki z udziałem F-35 zdarzały się już wcześniej. Od początku eksploatacji tego myśliwca utracono kilka maszyn należących do amerykańskich sił zbrojnych, m.in. F-35B Korpusu Piechoty Morskiej USA, który rozbił się w 2018 roku w Karolinie Południowej, oraz F-35C Marynarki Wojennej USA, który w 2022 roku uderzył w pokład lotniskowca USS „Carl Vinson”. W styczniu 2025 roku doszło natomiast do katastrofy F-35A w bazie Eielson na Alasce — pilot katapultował się, a późniejsze dochodzenie wykazało, że przyczyną awarii były problemy z układem podwozia związane z zamarzniętym płynem hydraulicznym. Kolejny poważny incydent miał miejsce w lipcu 2025 roku, gdy F-35C Marynarki Wojennej USA rozbił się w pobliżu bazy Naval Air Station Lemoore w Kalifornii; pilot również zdołał się katapultować.

Myśliwiec F-35

Lockheed Martin F-35 Lightning II to amerykański wielozadaniowy samolot bojowy piątej generacji, opracowany przez koncern Lockheed Martin we współpracy z partnerami międzynarodowymi. Maszyna została zaprojektowana z myślą o działaniach w warunkach silnej obrony przeciwlotniczej — dzięki technologii obniżonej wykrywalności (stealth), zaawansowanym sensorom i możliwościom wymiany danych w czasie rzeczywistym. Wersja F-35B, używana przez Korpus Piechoty Morskiej USA, wyróżnia się zdolnością krótkiego startu i pionowego lądowania, co pozwala jej operować m.in. z okrętów desantowych i krótszych pasów startowych. F-35 należy do najdroższych i najbardziej zaawansowanych programów lotniczych na świecie, a jego użytkownikami są siły zbrojne wielu państw.