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Wypadek samolotu wojskowego w Walii. Piloci zdołali się katapultować

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (16:28)

Dwaj piloci katapultowali się z wojskowego samolotu szkoleniowego RAF Hawk T2 przed jego katastrofą na wyspie Anglesey w północno-zachodniej Walii. Obaj odnieśli najprawdopodobniej niegroźne obrażenia – podała miejscowa policja.

Wypadek samolotu wojskowego w Walii. Piloci zdołali się katapultować
Tablica powitalna bazie RAF Valley (fot. Anthony Upton / Rex Features) /East News

Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Pencarnisiog, niedaleko bazy RAF Valley. W katastrofie uczestniczył samolot Hawk T2, wykorzystywany przez brytyjskie siły powietrzne do szkolenia pilotów.

Jak przekazała BBC, powołując się na North Wales Police, obaj członkowie załogi zdołali opuścić maszynę na spadochronach. Zostali objęci pomocą medyczną.

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W rejonie wypadku działały śmigłowce straży przybrzeżnej oraz walijskiego pogotowia lotniczego. Policja poinformowała, że nie ma doniesień o innych osobach poszkodowanych ani o szkodach poza miejscem upadku samolotu.

Mieszkańcy zostali poproszeni o unikanie okolicy do odwołania.

Royal Air Force potwierdziły, że incydent dotyczył samolotu Hawk T2 lecącego z bazy RAF Valley. Rozpoczęto dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie skomentowało na razie zdarzenia.

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Źródło: RMF24
Tagi: katastrofa lotnicza walia
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