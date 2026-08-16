Wypadek polskiego busa na Węgrzech. Ciała ofiar znajdują się w kostnicy szpitala w Miszkolcu

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W kostnicy szpitala w Miszkolcu na Węgrzech znajdują się ciała 12 ofiar nocnego wypadku polskiego busa, którym podróżowali pielgrzymi z bośniackiego Medjugorie – dowiedział się reporter RMF FM Paweł Konieczny. Jest także lista zidentyfikowanych osób, które wymagają leczenia i miały przy sobie dokumenty w momencie tragedii. Przed budynkiem zbierają się członkowie rodzin, którzy czekają na jakiekolwiek informacje o swoich bliskich.

Nasz specjalny wysłannik na Węgrzech, Paweł Konieczny, rozmawiał przed szpitalem w Miszkolcu z Polakami, którzy starają się uzyskać jakiekolwiek informacje o swoich bliskich, którzy podróżowali busem z Medjugorie.

Nie wiemy dalej nic, szukamy brata. Odnaleźliśmy szwagierkę – jest w szpitalu, ale nie mamy informacji (o bracie). On nie miał dokumentów przy sobie – usłyszał nasz reporter.

Wypadek polskiego busa na Węgrzech. Zginęło 12 osób

W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w okolicy miejscowości Mezokeresztes na wschodzie Węgier doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami, w którym zginęło 12 osób, zaś 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

Pasażerowie byli głównie z Podkarpacia. Wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo ws. wypadku.

O wypadku jako pierwszy poinformował w niedzielę premier Węgier Peter Magyar. Jak podała węgierska policja, pojazd wpadł do rowu i się przewrócił. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Osoba kierująca autokarem została zatrzymana.

Premier Donald Tusk poinformował na platformie X, że podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Zapewnił, że wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna.

Dodał, że rozmawiał już z premierem Magyarem i podziękował mu za dotychczasową pomoc oraz zaangażowanie węgierskich służb, ratowników i lekarzy. Jak wskazał, szef węgierskiego rządu przekazał rodzinom ofiar i całej Polsce kondolencje i „zapewnił, że nadal będzie robił wszystko, aby pomóc wszystkim poszkodowanym w tej tragicznej chwili”.

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na X, że specjalny samolot przygotowuje 1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Dodał, że polecił także dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przygotowanie samolotu CASA i wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej.

„Jeśli zajdzie taka potrzeba, nasi piloci będą gotowi do szybkiej pomocy rannym Polakom na Węgrzech” – podkreślił szef MON.

Zaznaczył, że „wszelkie działania są uzależnione od decyzji sztabu kryzysowego, rodzin i lekarzy”, a wojsko jest zawsze gotowe do pomocy.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie wypadku. Jak podkreślono, planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia z udziałem polskiego prokuratora. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Waldemar Żurek, zapewnił we wpisie na X, że polska prokuratura pozostaje „w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi”.

W związku z wypadkiem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała przed południem w niedzielę posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poinformowała, że trwa proces identyfikacji ciał 12 ofiar śmiertelnych, w którym uczestniczyć będzie polska konsul obecna na miejscu zdarzenia.

Podczas posiedzenia zespołu Kubas-Hul przekazała, że pielgrzymka wyruszyła ze Strzyżowa, jednak uczestniczyli w niej mieszkańcy całego regionu, m.in. Rzeszowa oraz powiatów strzyżowskiego, rzeszowskiego, leżajskiego i jasielskiego.

W niedzielę polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię do kontaktu w sprawie wypadku: +36 20 472 9502. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór podkreślił, że infolinia jest przeznaczona dla bliskich ofiar i zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z podanego numeru.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podała, że aktualne informacje dla poszkodowanych i ich rodzin można uzyskać także pod numerami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64. Dodała, że Podkarpacki Urząd Wojewódzki organizuje również pomoc psychologiczną dla poszkodowanych i ich rodzin.

Jak informował Andrzej Osiak z Departamentu Konsularnego MSZ, konsul na Węgrzech będzie odwiedzał „każdy ze szpitali, w których są polscy obywatele po tym wypadku”. Dodał, że badane są okoliczności, w jakich doszło do wypadku. Węgierska policja rozmawiała już z dwoma kierowcami autokaru, którzy są wśród poszkodowanych w wypadku.

Reakcja prezydenta na wypadek na Węgrzech

Kondolencje rodzinom i bliskim ofiar złożył prezydent Karol Nawrocki.

„W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar” – napisał prezydent na X.

Kondolencje przekazali także m.in. premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W poniedziałek o godz. 12 pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W dniach 17–19 sierpnia flagi państwowe w urzędzie będą opuszczone do połowy masztu. Wojewoda Kubas-Hul zaapelowała do samorządów oraz organizatorów imprez o solidarność i stonowany charakter wydarzeń. Poprosiła o rozważenie poprzedzenia planowanych imprez minutą ciszy. W Gdańsku w związku z wypadkiem odwołano część artystyczną zamknięcia 766. Jarmarku św. Dominika.