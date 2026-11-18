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Węgierski sąd w Miszkolcu uchylił decyzję o areszcie tymczasowym wobec polskiego kierowcy autokaru, który uczestniczył w sierpniu w wypadku na autostradzie M3. Mężczyzna został objęty dozorem sądowym do 18 grudnia. W wypadku zginęło 12 osób.

Nowe okoliczności w sprawie kierowcy

Sąd drugiej instancji uchylił wcześniejszą decyzję o przedłużeniu aresztu tymczasowego wobec mężczyzny o trzy miesiące - do 18 grudnia.

Sąd uznał, że nadal istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się podejrzanego, jednak przychylił się do argumentacji obrony, wskazującej na nowe okoliczności: udowodnienie zdolności do pobytu i utrzymania się na terytorium Węgier.

W związku z tym zastąpiono areszt tymczasowy dozorem sądowym. Decyzja jest prawomocna.

Śledztwo do Polski?

Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo ws. wypadku autokaru na Węgrzech do Polski. W związku z tym 31 sierpnia minister sprawiedliwości skierował do strony węgierskiej wniosek o przekazanie stronie polskiej ścigania obywatela polskiego Roberta M. za przestępstwo popełnione na Węgrzech.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk informowała w poniedziałek PAP, że śledczy wystąpią do sądu o wydanie wobec kierowcy Roberta M. Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jest to konieczne m.in. po to, aby sprowadzić go do Polski i móc wykonać z nim stosowne czynności prawne.

Wypadek autokaru na Węgrzech

Do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes w północno-wschodnich Węgrzech. Autokarem wracało z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie 59 obywateli Polski – 57 pasażerów i dwóch kierowców.

W wypadku zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali, a pozostałych 37 pasażerów doznało lekkich obrażeń. Wszystkie ofiary śmiertelne były dorosłymi mieszkańcami woj. podkarpackiego. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia, a dwie osoby z woj. małopolskiego.

Zatrzymany w sprawie został kierowca autokaru, któremu prokuratura węgierska przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób.