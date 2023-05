Poszkodowane są 34 osoby, z których najmłodsza ma 16 lat. 6 osób z poważniejszymi obrażeniami zostało przewiezionych do szpitali. Nie potwierdziły się początkowe informacje o rannych dzieciach. Polska policja informuje, że także pozostali pasażerowie autobusu zostali przewiezieni do szpitali. To działania profilaktyczne - podkreślili policjanci.

Minister Adam Niedzielski podaje, że poszkodowanych w wypadku zostało 56 osób.