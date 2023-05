Poszkodowane są 34 osoby, z których najmłodsza ma 16 lat. 6 osób z poważniejszymi obrażeniami zostało przewiezionych do szpitali. Nie potwierdziły się początkowe informacje o rannych dzieciach. Polska policja informuje, że także pozostali pasażerowie autobusu zostali przewiezieni do szpitali. To działania profilaktyczne - podkreślili policjanci.

Autokarem podróżowali pracownicy CEVA Logistics. Wielu pasażerów zdołało opuścić pojazd o własnych siłach - podaje niemiecka policja. Na miejsce wysłano 3 śmigłowce pogotowia ratunkowego. Autostrada z Frankfurtu do Berlina jest zablokowana. Wypadek polskiego autobusu w Niemczech / Pan Mateusz / Na miejscu wypadku są już polskie służby Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Autostrada A12 jest w tej chwili zablokowana w obu kierunkach. Na pomoc niemieckim służbom skierowano patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Ich zadaniem będzie szybka wymiana informacji, pośredniczenie w tłumaczeniu między służbami niemieckimi i polskimi obywatelami, wsparciu psychologicznym i ocenie, na jakie dolegliwości cierpią polscy obywatele - tłumaczył rzecznik prasowy policji Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusz Ciarka. Nie jest wykluczone, że na miejsce wypadku zostaną skierowane dodatkowe siły. Jak dowiedziało się RMF FM, Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk podjął decyzję o utworzeniu centrum operacyjnego na terenie woj. lubuskiego. Zadaniem funkcjonariuszy w centrum operacyjnym będzie wymiana informacji ze służbami niemieckimi i udzielanie każdego możliwego wsparcia stronie niemieckiej. Mamy informacje, że 6 osób najbardziej poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitali w Niemczech. Pozostali poszkodowani zostali przemieszczeni w bezpieczne strefy, gdzie czekają na nich medycy i policjanci. Medycy oceniają, którzy z poszkodowanych muszą być hospitalizowani - wyjaśnia mł. asp. Mateusz Sławek z lubuskiej policji. Polscy obywatele są pod opieką policji, rozdano im wodę, mogą dostać posiłki. Z informacji przekazanych wstępnie przez naszych policjantów na miejscu wynika, że pasażerowie czują się dobrze, chociaż 6 osób zostało zabranych do szpitali - dodaje Mariusz Ciarka. 477 911 124 - to numer infolinii dla bliskich osób poszkodowanych w wypadku. Wciąż zbieramy informacje w tej sprawie. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Zobacz również: Tylko jeden czołg. Biedna Parada Zwycięstwa w Moskwie

Opracowanie: Jan Matoga , Joanna Potocka